Utrace Analytics — это аналитическое решение для фармпроизводителей и импортёров, которое использует ИС «МДЛП» в качестве основного источника данных и позволяет следить за различными показателями бизнеса на их основе. Так, облачная платформа помогает в онлайн-режиме отслеживать распределение товара по всей логистической цепи, получать данные о конечных продажах по различным каналам, анализировать эффективность маркетинговых кампаний, а также точнее планировать отгрузки. Это даёт фармпроизводителям возможность видеть актуальную картину сбыта лекарственного препарата и опираться на достоверный источник при планировании производства и поставок.