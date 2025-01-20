Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Utrace Analytics


Utrace Analytics — это аналитическое решение для фармпроизводителей и импортёров, которое использует ИС «МДЛП» в качестве основного источника данных и позволяет следить за различными показателями бизнеса на их основе. Так, облачная платформа помогает в онлайн-режиме отслеживать распределение товара по всей логистической цепи, получать данные о конечных продажах по различным каналам, анализировать эффективность маркетинговых кампаний, а также точнее планировать отгрузки. Это даёт фармпроизводителям возможность видеть актуальную картину сбыта лекарственного препарата и опираться на достоверный источник при планировании производства и поставок.

 


20.01.2025 Выручка компании Utrace выросла на 64% 1
03.09.2024 Galderma внедрила систему анализа данных Utrace Analytics 1
28.08.2024 Utrace поможет фармкомпаниям быстрее получать сведения о движении лекарств, произведенных контрактными заводами 1
10.06.2024 Utrace обновила облачную платформу Utrace Analytics 1
15.05.2023 Аналитики Utrace: спрос на использование данных МДЛП вырос за 2022 год вдвое 1
02.02.2023 Utrace обновила решение для анализа данных маркировки 1
12.10.2020 Utrace вывела на российский рынок новое решение для производителей лекарств 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Utrace Analytics и организации, системы, технологии, персоны:

Utrace - Ютрэйс 39 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 6
Маркировка - Marking 1054 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 3
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1700 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 58 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 276 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 5
Utrace Hub - Track&Trace-решение 29 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Apache Superset 17 1
Роднянский Евгений 6 2
Есенин Роман 3 1
Игнаткин Сергей 7 1
Ляхов Олег 1 1
Кудряшов Иван 2 1
Кириенко Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 4
Казахстан - Республика 5525 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 802 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 694 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще