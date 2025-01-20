Utrace Analytics
Utrace Analytics — это аналитическое решение для фармпроизводителей и импортёров, которое использует ИС «МДЛП» в качестве основного источника данных и позволяет следить за различными показателями бизнеса на их основе. Так, облачная платформа помогает в онлайн-режиме отслеживать распределение товара по всей логистической цепи, получать данные о конечных продажах по различным каналам, анализировать эффективность маркетинговых кампаний, а также точнее планировать отгрузки. Это даёт фармпроизводителям возможность видеть актуальную картину сбыта лекарственного препарата и опираться на достоверный источник при планировании производства и поставок.
Utrace Analytics и организации, системы, технологии, персоны:
|Utrace - Ютрэйс 39 7
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
|Роднянский Евгений 6 2
|Есенин Роман 3 1
|Игнаткин Сергей 7 1
|Ляхов Олег 1 1
|Кудряшов Иван 2 1
|Кириенко Андрей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 4
|Казахстан - Республика 5525 1
|Узбекистан - Республика 1726 1
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