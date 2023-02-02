Utrace обновила решение для анализа данных маркировки

Компания Utrace, разработчик решений для сериализации товаров, обновила облачную платформу Utrace Analytics, предназначенную для работы с данными маркировки. В платформе появилась поддержка системы хранения ClickHouse, а также была изменена архитектура связи баз данных. Кроме того, появились нововведения в области интерфейса визуализации и построения отчетов. Об этом CNews сообщили представители Utrace.

Система Utrace Analytics позволяет отслеживать движение товаров по всей логистической цепи, получать и анализировать данные о конечных продажах, эффективности маркетинговых кампаний, планировать производство и поставки продукции. Источниками данных для Utrace Analytics выступают системы уровня L4, государственная система мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП), государственная информационная система маркировки товаров (ГИС МТ), а также корпоративные информационные системы.

Ключевым обновлением Utrace Analytics стала поддержка ClickHouse — аналитической СУБД, которая позволяет оперативно работать с большими объемами информации. Переход на ClickHouse дает возможность значительно ускорить работу с данными из систем «Честного знака». Исторические данные о продукции за несколько лет теперь можно обработать за считанные часы, а на обновление дашбордов требуется не более 10 секунд.

Помимо системы хранения в Utrace Analytics произошло обновление внутренней архитектуры, касающейся драйверов связи с базами данных. Это программы, которые объединяют между собой различные элементы платформы и помогают выстраивать взаимодействие между ними. Благодаря их модернизации удалось ускорить обмен информацией между разными частями ИТ-решения.

Выход новой версии ИС МДЛП также позволил реализовать инкрементальную и настраиваемую выгрузку данных на sFTP. Эта функциональность необходима для возможности передачи больших объемов данных во внешние системы-потребители.

Еще одна группа изменений коснулась клиентской части Utrace Analytics. Так, были унифицированы стандартные дашборды платформы. В состав базовой подписки теперь входит более 100 преднастроенных дашбордов. Среди них — отчеты о выбытиях лекарственных препаратов по рынку, о движении товарных запасов или по участникам оборота лекарственных препаратов и др. Дашборды используют как неагрегированные данные, так и сгруппированные. Такое разнообразие позволяет закрыть большинство потребностей производителя в аналитике. При необходимости могут быть реализованы и дополнительные дашборды, учитывающие потребности отдельной компании.

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Значительные изменения коснулись и визуализации данных: инструмент визуализации Apache Superset обновлен до последнего релиза. Появилась мультиязычность и упростились механизмы настройки аналитических панелей «под себя» — теперь можно настраивать порядок столбцов, быстро переключать тип отображаемой диаграммы или объединять несколько диаграмм в единый контейнер. Эта функциональность дает пользователям возможность быстрой настройки отображения под нужный запрос, к примеру, можно оперативно посмотреть динамику цен или сравнить продажи разных групп товаров.

«Новая функциональность Utrace Analytics нацелена, в первую очередь, на повышение производительности платформы и улучшение клиентского опыта пользователей. Мы хотели максимально упростить процесс работы с данными, чтобы принятие data-driven решений было возможно буквально “на лету”. Благодаря модернизации Utrace Analytics производители всех товарных групп могут быстрее, чем раньше, получать инсайты из сведений систем “Честный знак” и использовать их для развития бизнеса», – сказал Андрей Кириенко, директор по продукту Utrace Analytics.

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Компания Utrace — разработчик и интегратор собственных ИТ-решений для маркировки всех товарных групп. Команда Utrace – это более 90 экспертов и консультантов в области разработки, технологий и бизнес-процессов. Utrace предлагает свои услуги и продукты на территории России, Казахстана и Узбекистана, а также для всех зарубежных производителей.