Galderma внедрила систему анализа данных Utrace Analytics

Фармацевтическая компания Galderma подключила облачное решение Utrace Analytics для анализа данных о маркированной продукции. Теперь фармкомпания получает прозрачную отчетность по всей товаропроводящей цепи в автоматическом режиме.

Компания Galderma, специализирующаяся на производстве дерматологических препаратов, уделяет особое внимание соблюдению требований регуляторных органов в части обеспечения качества и безопасности продукции. В 2020 г. компания развернула систему маркировки товаров на базе облачной платформы Utrace Hub. В рамках проекта модернизации ИТ-инфраструктуры в Galderma также подключили аналитическое решение Utrace Analytics.

Utrace Analytics позволяет автоматически агрегировать данные по остаткам, выбытиям и движению фармпрепаратов из ИС «МДЛП» и следить за различными показателями бизнеса. При этом данные, получаемые из государственной системы, во-первых, бесплатные — в отличие от дистрибьюторской отчетности. Во-вторых, они поступают от каждого из участников товаропроводящей цепи — а значит, компания может выстроить максимально полную и прозрачную картину о сбыте продукции.

Рабочие стенды Utrace Analytics в Galderma были развернуты всего за пять дней, и бизнес-пользователи смогли сразу приступить к работе с данными.

«Для нас основным фактором выбора Utrace Analytics послужила простота работы в системе и возможность быстро получать данные из государственной ИС “МДЛП”. Это позволило высвободить часть ресурсов аналитика, которые требовались для рутинной и трудоёмкой обработки различных отчетов. В Utrace Analytics бизнес-пользователи могут самостоятельно работать в системе и получать необходимые дашборды, отчеты и выкладки в полностью автоматическом режиме. Сотрудники сразу видят ответ на свой бизнес-запрос — это позволяет ускорить внутренние процессы в компании», — сказал Олег Ляхов, руководитель направления коммерческих операций и эффективности продаж Galderma.

В Galderma систему Utrace Analytics используют как для управления внутренними процессами, так и для повышения эффективности и производительности медицинских представителей — для этого в Utrace адаптировали систему для работы «в полях». Медицинским представителям компании доступны специальные дашборды — они могут в режиме онлайн с планшета отследить выбытие товара и остатки по конкретным адресам. Можно выбрать район и детализировать информацию вплоть до улицы и дома. Медицинский представитель может использовать эти данные для того, чтобы персонализировать предложения для текущих клиентов или найти новые аптеки, где еще не представлена продукция компании.

В рамках проекта были реализованы кастомные отчеты по запросу Galderma. Информация из ИС «МДЛП» поступает быстрее, чем из других источников — благодаря этому в компании смогли ускорить процесс агрегации и обработки данных, что позволяет оперативно принимать управленческие решения. Прозрачная аналитика во всей товаропроводящей цепи помогает применять различные модели планирования на территориях и в каналах продаж. На основе отчетов из Utrace Analytics построена система оценки и премирования «полевых» сотрудников в Galderma.

«Мы стараемся держать руку на пульсе изменений рынка и расширять продукт с учетом потребностей наших клиентов. Galderma была одной из первых компаний, обратившихся к нам с запросом на адаптацию Utrace Analytics для работы медицинских представителей. Увидев растущий спрос на такую функциональность, мы добавили её в продукт. Сейчас такая возможность доступна всем нашим заказчикам», — сказал Роман Есенин, менеджер по развитию Utrace.