Страны ЕАЭС интегрируют национальные системы маркировки

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор российской системы маркировки Честный ЗНАК, и РУП «Издательство «Белбланкавыд», оператор национальной системы маркировки товаров Республики Беларусь, сообщают о запуске информационного обмена между национальными системами маркировки для предоставления кодов маркировки Честный ЗНАК для белорусских компаний через национального оператора.

«Белбланкавыд» провел все необходимые подготовительные работы и уже с февраля 2020 г. получает коды маркировки российского образца от «Оператор-ЦРПТ» и выдает их белорусским компаниям. Сейчас этот сервис доступен для белорусских обувных компаний.

Интеграция российской и белорусской систем маркировки запущена во исполнение Решения Совета ЕЭК от 8 августа 2019 г. № 72 «О введении маркировки обувных товаров средствами идентификации», которое предписывает национальным операторам систем маркировки в государствах-членах ЕАЭС обеспечить локальным компаниям предоставление кодов маркировки других государств-членов, даже если в данном государстве национальная система маркировки еще не запущена.

«Опыт сотрудничества с белорусским коллегами показывает, что ЕАЭС выработал успешную модель интеграции, и развитие национальных систем маркировки не является препятствием для свободного движения товаров внутри союза. Положительный опыт сотрудничества с белорусскими коллегами в сфере обуви можно тиражировать на другие отрасли и новые государства-участники ЕАЭС», – сказал Александр Мигаловский, директор департамента международного развития ЦРПТ.

«Между белорусской и российской стороной налажено конструктивное взаимодействие. Это позволило обеспечить возможность белорусским компаниям поставлять в Россию маркированную обувь. Мы готовы к дальнейшему развитию системы и налаживанию информационного взаимодействия не только с Россией, но и с другими государствами-членами Евразийского экономического союза», – отметил Александр Капшай, директор РУП «Издательство «Белбланкавыд».

Для получения кодов маркировки российского образца белорусским компаниям, осуществляющим поставки обуви в Россию, необходимо заключить договор с «Издательство «Белбланкавыд»; зарегистрироваться в ГИС «Электронный знак»; в установленном порядке получить GTIN на обувные товары; описать обувные товары в ГИС «Электронный знак»; заказать коды маркировки; промаркировать обувные товары; передать в ГИС «Электронный знак» информацию об отгрузке товаров в РФ.