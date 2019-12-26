«АТОЛ» создала облачное SaaS-решение для работы с маркированной продукцией

АТОЛ разработала ИТ-решение «АТОЛ МаркОфис» для малого и среднего бизнеса, участвующего в обороте маркированных товаров. Система работает по принципу «одного окна» и предназначена для организации учета маркированной продукции: от маркировки, ввода в оборот, отгрузки до маркировки остатков и приемки.

SaaS-сервис компании дает возможность производителям, импортерам, оптовикам и магазинам работать со всеми товарными группами, подлежащими обязательной маркировке. В этот список с декабря 2019 года включаются табак и обувь; в дальнейшем, с момента запуска требований законодательства, – товары легкой промышленности, духи, фотокамеры, шины, молоко, табак альтернативный, велосипеды и рамы, кресла-коляски, минеральная вода и другое.

Особенность решения заключается в том, что «АТОЛ МаркОфис» позволяет в одном личном кабинете произвести все необходимые действия для работы с маркированным товаром, объединяя взаимодействие с пользовательскими интерфейсами систем «Честный ЗНАК», GS1, станцией управления заказами кодов маркировки (СУЗ). Электронный документооборот, требуемый для операций по маркировке, встроен в систему и реализован на базе платформы одного из лидеров в сегменте EDI-технологий и SaaS-сервисов для B2B- и B2G-интеграции – компании E-COM

«У бизнеса осталось не так много времени на подготовку к требованиям законодательства. Уже с 1 марта 2020 года вступит в силу запрет на оборот немаркированной обуви, 1 июля 2020 года – табака. В ближайшее время ожидается утверждение сроков и правил работы с немаркированной продукцией по таким направлениям как одежда, шины и автопокрышки, духи, туалетная вода, фотоаппараты и лампы-вспышки, затем появятся требования по другой продукции, – прокомментировала Юлия Русинова, директор по развитию фискальных решений АТОЛ. – Такие решения как «АТОЛ МаркОфис» помогают небольшим и средним компаниям не только соответствовать закону, но и оптимизировать работу с маркированной продукцией за счет объединения функций в одном личном кабинете и встроенного ЭДО».

Новый сервис позволит производителям, оптовым компаниям и импортерам маркированных товаров получать уникальный идентификатор GTIN с описанием товара; заказывать коды маркировки; агрегировать и дезагрегировать коды маркировки; печатать коды маркировки; вводить в оборот маркированные товары; работать со списком контрагентов; формировать универсальные передаточные документы (УПД).

Функциональность для ритейла предоставляет возможность магазинам вводить в оборот и легально реализовать товары, которые не были промаркированы при производстве или импорте (работа с остатками), с наступлением срока обязательной маркировки – продолжать принимать поставки маркированного товара. Среди функций - получение GTIN; заказ кодов маркировки; проверка статуса заказов; печать кодов маркировки; ввод в оборот; добавление контрагентов; работа со списком входящих УПД; проверка кодов маркировки; информирование поставщика о расхождениях и отклонениях.

В первую очередь, программное обеспечение заинтересует компании, у которых еще нет решения для автоматизации торговли, предпринимателей, использующих ПО, не соответствующее законодательству либо требующее сложной интеграции, а также другие организации.

Компания продолжит развитие решения – интегрирует его с собственным оборудованием и ПО и сторонними решениями. В январе 2020 г. запланирована интеграция с ЛК «Ньюджеров», позднее – с программным обеспечением Frontol, а также со сторонними товароучетными системами.

Решение будет поставляться через партнерскую сеть компании, насчитывающую более 2000 дистрибуторов.