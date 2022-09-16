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«Росэлектроника» разработала аналоги швейцарского электротехнического оборудования

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» объявил о разработке и запуске в серийное производство вакуумных выключателей для трансформаторных подстанций на объектах железнодорожной инфраструктуры и электросетевых компаний. Оборудование позволяет импортозаместить коммутационные аппараты швейцарской компании ABB, уверяют в «Росэлектронике». Первые образцы уже поставлены РЖД для эксплуатации на пути следования поезда «Сапсан» по маршруту Санкт-ПетербургМосква.

Новая линейка вакуумных выключателей разработана НПП «Контакт» (входит в «Росэлектронику») для замены коммутационных аппаратов импортного производства на напряжение 35 кВ. Оборудование используется в комплектации закрытых распределительных устройств, трансформаторных подстанций, а также в распределительных пунктах.

Наибольшее рабочее напряжение разработанных выключателей достигает 40,5 кВ, а их масса составляет не более 350 кг. Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе – не менее 10 тыс. циклов включений-отключений.

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«Вакуумные выключатели ВБПК-35 разработаны в рамках программы импортозамещения для замены иностранного оборудования, прежде всего, на объектах критической инфраструктуры. Оборудование прошло все испытания и сертификацию. На данный момент запущено серийное производство с полной локализацией в России и совершаются промышленные поставки. Помимо железных дорог, наши выключатели уже используются на подстанции АО «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области», – сказал исполнительный директор НПП «Контакт» Александр Юдин.

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