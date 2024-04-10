«СмартФакт» вступила в АФК

Ассоциация факторинговых компании (АФК) сообщила о включении компании «СмартФакт» в состав своих участников в качестве ассоциированного члена.

Компания предоставляет факторинговые услуги под одноименным брендом с 2020 г., развивая платформенную бизнес-модель цифрового факторинга нового поколения с полной автоматизацией бэк-офиса и клиентского пути от подачи заявки до исполнения денежных требований дебиторами. Ключевым продуктом «СмартФакт» является факторинг с правом регресса для клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, в продуктовую линейку также входят классический безрегрессный, реверсивный и конфиденциальный факторинг.

В активе «СмартФакт» – опытная команда профессионалов финансового сектора, собственная ИТ-разработка на базе резидента «Сколково», а также поддержка экосистемы, состоящей из компаний, предоставляющих полный спектр финансовых решений для бизнеса – от РКО и кредитования на базе «ББР Банка» до лизинговых операций («CTRL Лизинг», ГИЛК, «Балтийский лизинг»).

«СмартФакт» наращивает диверсифицированный по отраслям и сбалансированный по рискам рыночный факторинговый портфель. В 2023 г. компания дебютировала на рынке облигаций и планирует расширение программы публичных заимствований по мере наращивания объемов и технологичности факторингового бизнеса.

«Мы рады приветствовать компанию «СмартФакт» в составе членов ассоциации, – сказал исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко. – Команда «СмартФакт» хорошо известна на рынке, а ее достижения в построении современного типа факторинговой компании станут вдохновляющим примером как для членов АФК, так и для рынка в целом».

«Вступление в АФК для нас – значимое событие на пути реализации стратегии развития факторингового бизнеса, открытого для инноваций и инвестиций. Внутри ассоциации мы готовы к обмену опытом с коллегами, участию в проектах развития инфраструктуры рынка и укреплению репутации факторинга как высокотехнологичного финансового инструмента для малого и среднего бизнеса», – сказал первый заместитель генерального директора «СмартФакт» Павел Гусев.