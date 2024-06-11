Индексная книга (каталог) CNews*
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ЭнергоДата EnergoData
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 29
ЭнергоДата и организации, системы, технологии, персоны:
|Мистюков Виктор 3 3
|Балахонов Евгений 4 3
|Агапкин Андрей 2 2
|Абдыманап Айбек 4 2
|Ивицкий Дмитрий 21 2
|Юсупов Ренат 125 2
|Прокудин Аркадий 9 2
|Поздняков Сергей 16 2
|Баринов Андрей 5 1
|Середа Сергей 5 1
|Самаренко Олег 1 1
|Волощенко Екатерина 3 1
|Поихало Владимир 21 1
|Мараховский Андрей 1 1
|Шоханов Андрей 1 1
|Науменко Александр 2 1
|Ющак Юрий 2 1
|Гайнанов Руслан 11 1
|Калиненко Владимир 4 1
|Дедевич Алексей 1 1
|Матвеев Вадим 1 1
|Беликов Петр 1 1
|Вахмянин Иван 32 1
|Семенов Александр 166 1
|Крюков Сергей 33 1
|Никитин Сергей 96 1
|Аз-Зари Хусейн 25 1
|Новикова Елена 105 1
|Преображенский Евгений 18 1
|Сытин Дмитрий 60 1
|Лосев Сергей 46 1
|Чаплыгин Роман 22 1
|Демин Андрей 8 1
|Шуклин Андрей 22 1
|Климов Евгений 19 1
|Сундуков Олег 8 1
|Осорин Максим 17 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|Gartner - Гартнер 3658 1
|ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
|МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.