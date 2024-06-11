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ЭнергоДата EnergoData

ЭнергоДата - EnergoData

СОБЫТИЯ

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11.06.2024 Девять лет получил экс-глава «Оборонэнергосбыта» за фиктивные контракты на ПО 2
19.07.2017 Polymedia выпустила ПО для принятия решений руководителями 1
02.11.2016 Исследование: наиболее популярной ERP в России является «1С:Предприятие» 1
18.10.2016 Россия: объем рынка ERP-систем по итогам 2015 увеличился на 9% 1
09.04.2015 CDC и «ЭнергоДата» заключили партнерское соглашение в области разработок мобильных приложений для бизнеса 2
24.12.2014 Составлен ранкинг поставщиков услуг поддержки решений SAP 1
30.05.2014 Корпоративная безопасность в России нуждается в стратегии 1
23.05.2014 Обработка инцидентов ИБ должна быть централизованной 1
21.01.2014 Сколько должен стоить консультант SAP? 1
11.12.2013 Названы крупнейшие аутсорсеры поддержки SAP. В пятерке лидеров смена 1
25.11.2013 «Ланит» займется развитием ГИС ЕЦХД 3.0, а «ЭнергоДата» — созданием Единого центра мониторинга ЕМИАС: итоги тендеров ДИТ Москвы 2
21.11.2013 «Ланит» займется разработкой консолидированного пользовательского интерфейса ЕМИАС Москвы 1
11.12.2012 Самые высокооплачиваемые сотрудники в ИТ - специалисты по SAP 1
03.10.2012 Определены крупнейшие компании по поддержке ПО SAP в России 1
14.06.2012 «Энергодата» автоматизировала инвестиционную деятельность МОЭСК на базе SAP PPM 3
23.03.2012 МОЭСК внедрила систему управления ТОиР на платформе SAP 3
26.12.2011 С 1 января МОЭСК переходит на SAP 2
01.11.2010 В Intelica и «Энергодата» назначен заместитель гендиректора по коммерческой деятельности 1
19.02.2009 «ЭнергоДата» и Perimetrix договорились о сотрудничестве 1
01.12.2008 ФСК ЕЭС внедрила АСУ ТОиР 1

Публикаций - 21, упоминаний - 29

ЭнергоДата и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 15
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
9594 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Microsoft Corporation 25775 3
Oracle Corporation 7074 3
Крок - Croc 1964 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
АйТи 1519 3
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 3
Team Force - Тим Форс 17 3
РТТ - Русьтелетех 7 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Maykor - GMCS 45 2
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 2
ЕАЕ-Консалт 12 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
1С-Авиант 3 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Accenture plc 719 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
SAS Institute 1082 1
Visiology - Визиолоджи 90 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Минобороны РФ - Оборонэнергосбыт 5 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Алианта Групп - Alianta Group - Виноторговая компания 2 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Газпром нефть 725 1
Лента - Утконос 180 1
Superjob - Суперджоб 858 1
PepsiCo - Frito-Lay - Фрито Лей Мануфактуринг - Lay's 4 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 256 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 366 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 2
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 1
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 2
Perimetrix SafeSpace 8 1
FreePik 1841 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Microsoft Windows 10 1938 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 16882 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
НИИ СОКБ - SafeStore 2 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 52 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 1
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса - Оптимум ДП - Автоматизированная система управления мобильной торговлей - СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 71 1
СиДиСи Оптимум ГИС - СиДиСи Оптимум Географическая Информационная Система - СиДиСи Оптимум Смарт Курьер 13 1
СиДиСи Оптимум ММС - СиДиСи Оптимум Мобильный Мониторинг и Сервис 3 1
Visiology ViQube - СУБД 12 1
Visiology ИАС BI-платформа 41 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 36 1
Мистюков Виктор 3 3
Балахонов Евгений 4 3
Агапкин Андрей 2 2
Абдыманап Айбек 4 2
Ивицкий Дмитрий 21 2
Юсупов Ренат 125 2
Прокудин Аркадий 9 2
Поздняков Сергей 16 2
Баринов Андрей 5 1
Середа Сергей 5 1
Самаренко Олег 1 1
Волощенко Екатерина 3 1
Поихало Владимир 21 1
Мараховский Андрей 1 1
Шоханов Андрей 1 1
Науменко Александр 2 1
Ющак Юрий 2 1
Гайнанов Руслан 11 1
Калиненко Владимир 4 1
Дедевич Алексей 1 1
Матвеев Вадим 1 1
Беликов Петр 1 1
Вахмянин Иван 32 1
Семенов Александр 166 1
Крюков Сергей 33 1
Никитин Сергей 96 1
Аз-Зари Хусейн 25 1
Новикова Елена 105 1
Преображенский Евгений 18 1
Сытин Дмитрий 60 1
Лосев Сергей 46 1
Чаплыгин Роман 22 1
Демин Андрей 8 1
Шуклин Андрей 22 1
Климов Евгений 19 1
Сундуков Олег 8 1
Осорин Максим 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Украина 7928 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Казахстан - Кызылординская область - Кызылорда - Джусалы 35 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
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Образование в России 2893 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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