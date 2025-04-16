Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173095
ИКТ 13463
Организации 10544
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3422
Системы 25385
Персоны 74288
География 2801
Статьи 1510
Пресса 1207
ИАА 691
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2606
Мероприятия 847

Преображенский Евгений



16.04.2025 K2 Cloud за 20 дней перевел инфраструктуру 1С компании «А-Восток» в облако 1
23.08.2018 «Информзащита» и Perimetrix будут сотрудничать в сфере корпоративной ИБ 1
07.10.2011 Perimetrix SafeEdge получил сертификат системы «Газпромсерт» 1
21.07.2010 Perimetrix представила новое программно-аппаратное решение для защиты данных от утечек 1
19.02.2009 «ЭнергоДата» и Perimetrix договорились о сотрудничестве 1
28.11.2008 Perimetrix и «Крипто-Про» договорились о партнерстве в области ИБ 1
23.09.2008 Perimetrix начала продажу SafeUse и SafeEdge для защиты корпоративных секретов 1
18.06.2008 DLP-рынок потеряет независимость? 1
21.02.2008 Андрей Татаренко стал коммерческим директором Perimetrix 1
31.10.2007 Наталья Касперская купила Infowatch 1
21.02.2007 InfoWatch открывает представительство в Германии 1
29.12.2005 Marriott потерял данные о 200 тыс. человек 1
24.10.2005 Секреты Белого Дома утекли по e-mail 1
01.08.2005 Банк наживается на собственной беззащитности 1
29.07.2005 Утечка данных обошлась ChoicePoint в $11,4 млн. 1
04.11.2004 Digital Security и InfoWatch стали партнерами 1
01.11.2004 Офисные предатели опаснее хакеров 1
13.09.2004 "Касперский" представил "дочку", специализирующуюся на защите от инсайдеров 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Преображенский Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1033 10
Perimetrix - Периметрикс 273 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4996 4
SAP SE 5317 2
Oracle Corporation 6747 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
Информзащита 782 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8834 1
Cisco Systems 5141 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Trend Micro 609 1
Forcepoint - Websense 125 1
ЭнергоДата - EnergoData 20 1
Experian 80 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
Парадигма 152 1
Thoma Bravo - Proofpoint 38 1
8382 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2852 1
Газпром ПАО 1358 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 123 1
UPS 207 1
Транснефть 306 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Лента - Сеть розничной торговли 2123 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
ABN AMRO 99 1
OneMain Financial - Springleaf Financial - CitiFinancial - American General Finance 3 1
ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад 11 1
А-Восток 2 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1149 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 509 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 621 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1248 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 198 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5542 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 642 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 14
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6895 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12921 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4010 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5211 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2257 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7245 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2245 2
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 447 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1763 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30277 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12887 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10492 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1290 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14048 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5870 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7495 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1739 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10080 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3669 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3194 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 671 1
EIS - Electronic Image Stabilization - программная электронная стабилизация изображений 116 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 523 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9573 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9470 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11618 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4089 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2745 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16240 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4881 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2992 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4341 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 901 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 361 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 440 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5945 1
Perimetrix SafeSpace 8 4
Perimetrix SafeEdge 6 3
Linux OS 10149 1
IBM DB2 372 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1673 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
IBM Tivoli 281 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine Web Monitor 7 1
IBM Informix СУБД 135 1
НИИ СОКБ - SafeStore 2 1
Intel Core Quad 123 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1307 1
Microsoft Windows 15831 1
Perimetrix SafeUse 5 1
Perimetrix Expansion 1 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1098 1
InfoWatch Storage 4 1
InfoWatch Web Monitor 3 1
InfoWatch Mail Monitor - InfoWatch Mail Storage 7 1
InfoWatch NetMonitor 5 1
Broadcom - СА Unicenter 47 1
Газпром - Интергазсерт СДС - система добровольной сертификации - Газпромсерт 15 1
Зенкин Денис 262 3
Татаренко Андрей 3 2
Савельев Михаил 43 1
Касперская Наталья 294 1
Касперский Евгений 324 1
Делицын Леонид 130 1
Медведовский Илья 33 1
Курепкин Игорь 16 1
Харченко Дмитрий 2 1
Юрков Александр 3 1
Gore Albert - Гор Альберт 43 1
Mogull Rich - Могулл Рич 8 1
Бобылёв Анатолий 3 1
Lamm Andreas - Ламм Андреас 9 1
Дедевич Алексей 1 1
Bennett Edwin - Беннет Эдвин 2 1
Clarke Richard - Кларк Ричард 19 1
Kolodgy Charles - Колоджи Чарльз 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52437 6
Германия - Федеративная Республика 12753 4
Европа 21871 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14259 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13387 1
США - Нью-Йорк 3102 1
США - Нью-Джерси 298 1
Нидерланды 3550 1
Европа Западная 1482 1
Филиппины - Республика 571 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2497 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1418 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1784 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 121 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 12
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 846 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48813 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11133 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13906 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2481 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14815 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5934 2
Аудит - аудиторский услуги 2760 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4202 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3543 2
U.S. SSA - Social Security Administration - Администрация социального обеспечения США - SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 58 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 800 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2471 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5036 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4929 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2357 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 1
Аренда 2464 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3601 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4518 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6233 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16589 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8694 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1906 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7949 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6810 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1266 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5113 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 327 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 134 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6439 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1660 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2152 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2785 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 204 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5265 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2411 1
The Washington Post 338 1
ABC News 52 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 2
IDC - International Data Corporation 4913 1
Gartner - Гартнер 3566 1
Forrester Research 821 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
Infosecurity - выставка 63 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353669, в очереди разбора - 759181.
Создано именных указателей - 173095.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153