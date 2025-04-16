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А-Восток
«А-Восток» — сервисная компания, которая работает в Амурской области, Республике Саха (Якутия) и обслуживает сотни объектов.
|16.04.2025
|K2 Cloud за 20 дней перевел инфраструктуру 1С компании «А-Восток» в облако 1
|11.10.2023
|B2B-Center разработал корпоративную ЭТП для компании «А-восток» 1
А-Восток и организации, системы, технологии, персоны:
|К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 47 1
|К2Тех 149 1
|РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 231 1
|1С 8382 1
|1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 93 1
|Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 270 1
|Россия - ДФО - Амурская область 763 1
|Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 965 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147414 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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