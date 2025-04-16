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А-Восток


«А-Восток» — сервисная компания, которая работает в Амурской области,  Республике Саха (Якутия) и обслуживает сотни объектов. 


16.04.2025 K2 Cloud за 20 дней перевел инфраструктуру 1С компании «А-Восток» в облако 1
11.10.2023 B2B-Center разработал корпоративную ЭТП для компании «А-восток» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

А-Восток и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 47 1
К2Тех 149 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 231 1
8382 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 782 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10304 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2114 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 980 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12746 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2511 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2829 1
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Преображенский Евгений 18 1
Россия - ДФО - Амурская область 763 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 965 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24546 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6059 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1266 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5036 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18989 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7088 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173134.
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