Девять лет получил экс-глава «Оборонэнергосбыта» за фиктивные контракты на ПО

Бывшего гендиректора АО «Оборонэнергосбыт» Олега Сундукова суд признал организатором схемы по заключению фиктивных контрактов с ООО «Энергодата» на никому не нужное ПО и приговорил к девяти годам лишения свободы и штрафу в один млн руб. Бывший гендиректор ООО «Энергодата» Вадим Матвеев получил меньше — пять лет и штраф 500 тыс. руб.



Приговор суда

Суд признал бывшего гендиректора АО «Оборонэнергосбыт» Олега Сундукова, а также технического директора компании Юрия Ющака и экс-руководителя ООО «Энергодата» Вадима Матвеева виновными по делу о фиктивных контрактах на «оказание услуг в сфере информационных технологий», выяснил «Коммерсант».

Сундукова признали организатором преступления и назначили самое суровое наказание — девять лет колонии общего режима и штраф в размере одного млн руб. Ющак проходил по делу пособником и получил три с половиной года лишения свободы и штраф 200 тыс. руб. Матвееву назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа 500 тыс. руб.

Фигурантов обвинили в особо крупном мошенничестве. Никто из их своей вины не признал. В зале суда из взяли под стражу.

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Расследование этого дела было начато Главным военным следственным управлением СКР в январе 2017 г. Ющака и Матвеева арестовали в сентябре 2028 г. По отношению к Сундукову было решено ограничиться подпиской о невыезде. В деле был еще один фигурант — Петр Беликов, сменивший Сундукова в мае 2018 г. на посту руководителя «Оборонэнергосбыта», но он в итоге пошел по делу свидетелем.

Контракты на ненужное ПО

В материалах уголовного дела речь идет о заключенных в 2015 г. между АО «Оборонэнергосбыт» и ООО «Энергодата» трех контрактах на создание различных систем автоматизированного учета на сумму 80 млн руб. Например, в период с февраля по июнь 2016 г. «Энергодата» должна была разработать и поставить заказчику единую автоматизированную систему налогового и бухгалтерского учета. На этот проект из бюджета было выделено 37,3 млн руб. Работы якобы выполнены не были. Более того, следствие утверждает, что никакой нужды в них тоже не было.

Защита настаивала, что это не так. Адвокат Ющака Максим Пашков заявил изданию, что «Энергодата» поставила все разработанные ею программы. «А о том, что заказчику они были нужны, говорили допрошенные в суде в качестве свидетелей сотрудники самого "Оборонэнергосбыта"», — добавил он.

Обе компании банкроты

Компания «Энергодата», являлаяь одним из крупнейших аутсорсеров поддержки SAP в России. В июле 2018 г., по данным TAdviser, «Ланит» объявил о вхождении «Энергодаты» в состав своей группы. Юридически с мая 2018 г. владельцем «Энергодаты» числится Владимир Грибов, вице-президент и управляющий директор «Ланита».

В 2020 г. «Энергодата» обратилась в суд с просьбой признать ее банкротом. На момент обращения ее кредиторская задолженность составляла около 80 млн руб., следует из решения суда, опубликованного в картотеке арбитражных судов Москвы.

Из картотеки также следует, что сумму именно такого размера с «Энергодаты» пытается взыскать «Оборонэнергосбыт» — поставщик электроэнергии, обеспечивавший электроэнергией структуры Минобороны. «Оборонэнергосбыт», как пишет «Коммерсант», признан банкротом Арбитражным судом Москвы в августе 2018 г.