Маркетплейс оптовой торговли B2Btrade привлек инвестиции от «Тилтех капитал»

Фонд «Тилтех капитал» инвестировал в маркетплейс оптовой торговли продуктов и товаров повседневного спроса B2Btrade, ориентированный на прямую работу производителей с магазинами и ресторанами. Среди подключенных к платформе ритейлеров — сети «ВкусВилл», «Светофор», «Бахетле» и пр. Сумма инвестиций составила $300 тысяч.

B2Btrade — российский маркетплейс оптовых закупок продуктов и товаров повседневного спроса, ориентированный на малых и средних производителей, сетевых и несетевых ритейлеров, рестораны и пр. Проект удовлетворяет запрос рынка на прямую работу между производителем и ритейлером (гибкий трейд-маркетинг, рибейт и пр.) в то время, как подавляющее большинство площадок оптовой торговли сфокусированы на перепродаже товаров с участием дистрибьюторов.

Сейчас доля дистрибьюторов на B2Btrade — около 10%, в тех категориях, где без их присутствия не обойтись (например, если крупный производитель не продает товары в каком-то регионе самостоятельно). По состоянию на июнь 2021, всего на площадке зарегистрировано свыше 1 700 поставщиков (ежемесячно добавляется более 200). Среди подключенных к платформе ритейлеров — сети «ВкусВилл», «Светофор», «Бахетле», среди поставщиков — «Аква Холдинг» (бренд «Ессентуки»), «Махеевъ», «Акульчев» и др.

Привлеченные инвестиции пойдут на развитие маркетплейса в Европе, в частности, на запуск в Германии и Италии. Также команда сосредоточится на развитии логистических и финансовых сервисов внутри платформы. В частности, компания будет предоставлять возможность консолидации грузов при логистике как внутри страны, так и за границей с привлечением партнеров, а также услуги факторинга и безопасной сделки.

Комиссия за сделки на платформе составляет 0%. Проект зарабатывает на продвижении внутри площадки, а также планирует монетизироваться за счет логистических и финансовых сервисов.

«Наша задача — сделать процессы закупок, оплаты и логистики доступными и понятными. Мы используем soft power — мы хотим трансформировать рынок не через ограничения, а через новые возможности. До конца года мы намерены достигнуть показателей — более 10 000 поставщиков и 50 000 закупщиков. Наши амбиции — стать крупнейшим b2b-маркетплейсом в категории FMCG и grocery на территории СНГ и Евросоюза», — говорит сооснователь и CEO B2Btrade Артем Арифуллин.

«В последние несколько лет классическая схема работы “производитель — дистрибьютор — ретейлер” перестала эффективно работать. Ретейлеры ищут прямые контакты производителей на онлайн-площадках, таких как B2Btrade, постепенно вытесняя дистрибьюторов. С другой стороны, производителям нужны современные каналы продвижения. Для небольших и локальных производителей B2Btrade фактически является единственным эффективным инструментом рекламы», — говорит инвестиционный менеджер «Тилтех капитал» Анна Слободенюк.

«Тилтех капитал» уже инвестировал в бренд одежды Dorogobogato, клиники доказательной медицины — доктора Фомина и DocDeti, бренд товаров для сна Blue Sleep, сервис доставки «последней мили» для бизнеса «Чекбокс», сервис по сбору и утилизации мусора «Убиратор», образовательный проект Mishka AI, а также в другие проекты.