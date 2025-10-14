Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шутов Алексей
УПОМИНАНИЯ
|14.10.2025
|В НГУ разработан конструктор нелинейных моделей композиционных материалов 1
|27.11.2023
|Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми 1
Шутов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 165 1
|ЭТМ 12 1
|Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 31 1
|Tesli - Тесли 2 1
|Чесноков Александр 7 1
|Беспалов Александр 14 1
|Тищенко Дмитрий 2 1
|Ильин Роман 3 1
|Токарев Петр 1 1
|Платова Раиса 1 1
|Дрыкин Дмитрий 2 1
|Бутырский Денис 1 1
|Дианова Валентина 1 1
|Сатторова Юлия 1 1
|Щербань Вячеслав 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392748, в очереди разбора - 733119.
Создано именных указателей - 184375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.