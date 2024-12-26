«СП.АРМ» запустила информационные системы в медучреждениях Мариуполя и Донецка

Компания «СП.АРМ», разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения, внедрила свои программные решения в медучреждениях Донецкой народной республики. В мариупольской «Больнице интенсивного лечения» запущена ЛИС qMS, в донецком Республиканском онкологическом центре им. проф. Г. В. Бондаря – МИС qMS. Системы позволили автоматизировать ключевые бизнес-процессы медицинских организаций и начать переход на электронный документооборот.

В «Больнице интенсивного лечения» команда «СП.АРМ» подключила 34 лабораторных анализатора к ЛИС qMS, настроила систему, провела обучение сотрудников лабораторий, амбулаторных и стационарных подразделений работе с системой.

Также подготовлена и настроена работа приемных отделений, разработаны и подключены необходимые печатные формы для приема пациентов.

Используя ЛИС qMS специалисты больницы могут вести сортировку заявок, работать с анализаторами, печатать штрих-коды для биоматериала и результаты, вести контроль качества, аналитику и статистические отчеты, журнал выбраковки и т. д. В системе настроены критические значения лабораторных результатов для передачи в стационарные отделения и автовалидация данных, полученных с анализатора.

Система позволяет отслеживать патологические или тревожные результаты, просматривать динамику по пациенту, получать аналитические отчеты в один клик. Внедрение ЛИС qMS дает возможность отказаться от рукописных журналов выполненных услуг и подсчета ежедневных отчетов по отделениям, и вести их в электронном виде. Также заведующему лабораторией доступен оперативный мониторинг работы подразделения.

Запуск ЛИС qMS в «Больнице интенсивного лечения» позволил медучреждению оптимизировать работу лаборатории, в режиме реального времени получать результаты исследований в структурированном виде, своевременно информировать врачей о критических показателях. Система помогла автоматизировать лабораторные процессы, ускорить обработку анализов и уйти от бумажного документооборота.

В дальнейшем планируется подключить все отделения медучреждения для ввода назначений и маркировки биоматериала, внешних заказчиков для регистрации назначений через «Личный кабинет контрагента», почтового сервера для отправки результатов по e-mail.

В донецком Республиканском онкологическом центре им. проф. Г. В. Бондаря команда «СП.АРМ» внедрила МИС qMS. К системе подключены поликлиническое отделение, диагностическая служба, дневной стационар, приемное и хирургическое отделения, а также отделение противоопухолевой лекарственной терапии и организационно-методический отдел.

При подготовке к запуску сотрудники «СП.АРМ» обучили более 140 специалистов различных подразделений центра. За первые две недели проекта в систему внесено более 2,2 тыс. пациентов, и заведено более 2,7 тыс. эпизодов. qMS позволяет отслеживать загруженность врачей, вести расписание в электронном формате, проверять медицинские карты пациентов на наличие ошибок, контролировать качество работы медперсонала.

Внедрение МИС автоматизировало процесс управленческого контроля и отчетности подразделений центра, а также оказания медпомощи пациентам. Система позволяет вести учет клинико-экспертной работы в электронном виде, сократить расходы на бумагу благодаря автоматизации основных процессов работы с медицинской документацией, контролировать качество работы центра и получать экспертное мнение в минимально короткие сроки.

В планах запуск интеграции с PACS, подключение лейблеров для пробирок, личного кабинета пациента.

«В современном мире, где скорость и качество медицинской помощи имеют решающее значение, автоматизация ключевых процессов в медицинских учреждениях становится неотъемлемой частью успешной работы. Переход на электронный документооборот не только повышает эффективность взаимодействия между специалистами, но и позволяет сократить время на обработку данных, минимизировать вероятность ошибок и улучшить доступ к медицинской информации. Это, в свою очередь, способствует более высокому уровню обслуживания пациентов и улучшению их здоровья. Внедрение наших систем в Мариуполе и Донецке — важный шаг как для нашей компании, так и для медучреждений республики. Наши продукты способствуют более качественной медпомощи и удовлетворению потребностей населения. Инвестиции в технологии не только улучшают медицинскую инфраструктуру, но и создают новые возможности для профессионального развития специалистов, что значительно ускоряет развитие региона», – сказал Александр Мартынов, генеральный директор компании «СП.АРМ».