Подтверждена совместимость клиента МИС qMS и актуальных обновлений ОС Astra Linux

ГК «Астра» и разработчик МИС qMS компания «СП.АРМ» завершили серию тестов работоспособности клиента «qMS. qWARM Desktop» версии 9.7 в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7. Результаты совместных исследований подтвердили совместимость программных продуктов и их корректную работу. Итоги испытаний подтверждает сертификат № 10790/2023, выданный в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «СП.АРМ».

Клиент qWARM Desktop разработан на основе продукта Electron и является кроссплатформенным. Он работает на Windows версии 8.1 и новее, Alt Linux 8SP, Astra Linux, Ubuntu и других операционных системах.

МИС qMS включена в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и соответствует Требованиям к медицинским информационным системам Минздрава России по наличию обязательной и дополнительной функциональности. Решение регулирует все основные информационно-аналитические процессы учреждения и масштабируется под любую клинику: как частную, так и государственную.

В числе пользователей qMS — Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова, «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М.Никифорова» МЧС России, Республиканская клиническая больница Татарстана, «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Елизаветинская больница и другие федеральные и региональные медучреждения.

Astra Linux Special Edition — сертифицированная ОС со встроенными средствами защиты информации (СЗИ) для стабильных и безопасных ИТ-инфраструктур любого масштаба и бесперебойной работы с данными любой степени конфиденциальности. Решение проверено ФСТЭК по профилю защиты операционных систем типа А с присвоением первого класса защиты и первому уровню доверия. Широкие возможности системы позволяют комфортно работать с данными и приложениями, обеспечивать высокий уровень безопасности всех ИТ-компонентов и ресурсов организации.

Импортозамещение сегодня актуально и для сферы здравоохранения. Совместимость qWARM Desktop с ОС Astra Linux позволит медицинским учреждениям перейти на безопасные отечественные платформы и при этом сохранить непрерывность всех процессов, а также минимизировать санкционные риски от иностранных вендоров, ушедших из России.

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«Получение документального подтверждения работоспособности клиента qMS. qWARM Desktop в среде ОС Astra Linux Special Edition – далеко не первый шаг в сотрудничестве компании СП.АРМ и ГК “Астра”. Ранее мы уже успешно проходили сертификацию по подтверждению совместимости МИС qMS в целом с предыдущей версией операционной системы. Мы не случайно выбрали Astra Linux в качестве флагманской ОС. Наши клиенты нуждаются в предсказуемой, надежной и безопасной среде для работы, и продукты ГК “Астра”, соответствующие требованиям российского законодательства в части применения ИТ, стали техническим решением этого вопроса», – сказал Сергей Шевкунов, руководитель отдела ИТ компании «СП.АРМ».

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Компания «СП.АРМ» — разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения. Системы «СП.АРМ» созданы на основе собственного конструктора приложений. Они являются полностью российским программным обеспечением и зарегистрированы в Росреестре. Главный продукт, полнофункциональная медицинская информационная система qMS, масштабируется под любую клинику и регулирует все информационно-аналитические процессы учреждения.

В портфеле компании 20 регионов присутствия, два региональных решения, крупные федеральные медицинские центры, в т.ч. НМИЦ. Среди клиентов «СП.АРМ» — государственные и частные медицинские организации. Также продукты компании внедрены в ведомственных учреждениях и корпоративном здравоохранении.