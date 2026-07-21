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Минздрав РФ НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика И.И. Дедова
ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России – лечебно-диагностический, научно-исследовательский и образовательный комплекс эндокринологического профиля мирового уровня. ЭНЦ аккумулирует современные достижения отечественных и зарубежных специалистов в области фундаментальной и клинической эндокринологии, передовые технологии и методы, проводит в качестве экспертного центра клинические испытания медицинских изделий и лекарственных препаратов, координирует деятельность региональных эндокринологических центров.
«НМИЦ эндокринологии» – ведущее в Российской Федерации медицинское учреждение и организация-лидер в СНГ по лечению сахарного диабета и других эндокринных патологий. Также в Центре консультируют и проводят лечение специалисты смежных специальностей. Ежегодно ЭНЦ принимает более 100 000 пациентов. Клинико-диагностическая лаборатория Центра ежедневно выполняет 3000-3500 исследований.
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