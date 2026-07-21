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Минздрав РФ НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика И.И. Дедова

Минздрав РФ - НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика И.И. Дедова

ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России – лечебно-диагностический, научно-исследовательский и образовательный комплекс эндокринологического профиля мирового уровня. ЭНЦ аккумулирует современные достижения отечественных и зарубежных специалистов в области фундаментальной и клинической эндокринологии, передовые технологии и методы, проводит в качестве экспертного центра клинические испытания медицинских изделий и лекарственных препаратов, координирует деятельность региональных эндокринологических центров.

«НМИЦ эндокринологии» – ведущее в Российской Федерации медицинское учреждение и организация-лидер в СНГ по лечению сахарного диабета и других эндокринных патологий. Также в Центре консультируют и проводят лечение специалисты смежных специальностей. Ежегодно ЭНЦ принимает более 100 000 пациентов. Клинико-диагностическая лаборатория Центра ежедневно выполняет 3000-3500 исследований.

СОБЫТИЯ


21.07.2026 Российский ИИ будет точно контролировать сахар в крови при диабете у женщин 1
22.10.2025 Первый в России тандемный трехквадрупольный масс-спектрометр прошел государственные испытания 2
20.12.2024 В России разработана система «Второе мнение» для ультразвуковой диагностики щитовидной железы 1
02.07.2024 СП.АРМ внедрил ЛИС qMS в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии 4
07.07.2023 Нейросеть помогает эндокринологам 1
02.02.2023 Подтверждена совместимость клиента МИС qMS и актуальных обновлений ОС Astra Linux 1
09.01.2023 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за декабрь 2022 года 1

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

СП.АРМ 58 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 33 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 324 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 2
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 39 1
MedTech - Тонометр 34 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 220 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 732 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 1
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
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ЦУР - муниципальный центр управления регионом 56 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 700 1
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 62 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 70 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 16882 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 1
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Сахар - sugar - сахароза - sucrose 128 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 75 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
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Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 138 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Российская газета 290 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
НИЯУ МИФИ - ИФИБ - Инженерно-физический институт биомедицины 3 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
РАН - Российская академия наук 2122 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
НИЯУ МИФИ - Институт ЛаПлаз - Институт лазерных и плазменных технологий 14 1
РАН ИНХС - Институт нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева Российской академии наук 6 1
РАН ИФХЭ - Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН 9 1
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - НМИЦК им. ак. Е. И. Чазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 5 1
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