Состоялся релиз МИС qMS 24.2

Компания «СП.АРМ», разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения, выпустила новую версию МИС qMS. В релизе 24.2 появились новые подзакладки, доработаны функциональные возможности уже имеющихся сервисов и компонентов, добавлены новые дашборды для аналитики данных и другие улучшения системы.

В закладку «Медкарта» МИС qMS добавлена новая подзакладка «Сводные данные». Она предназначена для вывода в одном окне краткой информации о пациенте, его назначениях, проведенных консультациях и т. д. с быстрой навигацией по записям в медицинской карте. Закладка помогает медицинскому персоналу сориентироваться в данных по пациенту, автоматически без ручного выбора применить фильтры для поиска записей и перейти в нужный раздел медкарты для получения полной информации. В подзакладке предусмотрены сигнальные отметки по критическим или важным событиям, которые требуют внимания врача.

Также в МИС qMS пользователям предоставляется возможность подключить новый вариант «Дня специалиста». В нем расширена область, с которой работает врач. Больше не нужно переключаться между вкладками – вся информация доступна в режиме одного окна в боковых списках, расположение которых можно менять. При заполнении протокола осмотра пациента врач может параллельно просматривать медкарту, копировать из нее данные и делать необходимые заключения.

В релизе 24.2 добавлена возможность формирования СЭМД при назначении медикаментов – «Рецепт на лекарственный препарат» и «Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания». Всего в qMS на сегодняшний день реализовано свыше 170 различных СЭМД и их список регулярно пополняется, а редакции актуализируются.

В ситуационно-аналитическом центре МИС появились новые типы диаграмм и дашборды для визуализации данных – по кадровому составу медицинской организации и ОМС. Также в качестве виджета добавлена тепловая карта, которая прикреплена к библиотеке графических элементов. С ее помощью можно, например, проанализировать, из каких районов и медицинских учреждений поступают пациенты в областную больницу региона или федеральный центр, с какими заболеваниями.

В МИС qMS проведена серьезная работа по улучшению внешнего вида закладки «Аналитика». Помимо этого, в нее добавлен механизм индексации базы данных, благодаря чему закладка стала работать быстрее.

Переработан справочник функциональности и все инструкции, касающиеся работы пользователя или предметных администраторов в системе qMS, теперь находятся под рукой непосредственно в МИС. Сделана удобная навигация по разделам, контекстный поиск, информацию можно вывести на печать или сохранить. Медицинская организация может добавить в справочник свои инструкции для пользователей.

В мобильном приложении, начиная с версии для android beta-1.9.62 и iOS 1.25, добавлена возможность авторизации пациентов через «Госуслуги». Ее подключение возможно при условии перехода на обновленное API ЕСИА. Для отправки SMS с временным кодом для авторизации реализован переход на российских провайдеров сотовой связи. Если в медицинской организации не использовались ранее рассылки SMS, пациенты получат временный код от отправителя sparm.com. Если функция уже подключена, то сообщения будут приходить от аккаунта медорганизации. Также добавлена возможность после авторизации по номеру телефона с получением временного кода задать многоразовый пароль для доступа в приложение.

Кроме того, появилась возможность отправки медицинских записей и документов прямо из интерфейса МИС по запросу пациента. Система научилась отправлять как всю медкарту, так и конкретную запись или статус.

«Новый релиз МИС qMS подчеркивает нашу приверженность обеспечению безопасности пациентов и качественной медицинской помощи. Мы уверены, что доступность информации для врачей является ключом к повышению эффективности работы медицинских учреждений. В новой версии мы не только добавили ряд новых функций, но и значительно улучшили уже существующие сервисы, что делает нашу систему более удобной в использовании», – сказала Елена Донцова, руководитель методического отдела «СП.АРМ».