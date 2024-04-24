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Система предиктивной аналитики Росатома признана лучшим промышленным решением на мероприятии Data Fusion Awards, организованном CNews

В апреле состоялось вручение общероссийской премии в области технологий работы с данными и искусственным интеллектом Data Fusion Awards 2024, которая организована CNews при поддержке генерального спонсора – банка ВТБ. Применение предиктивной аналитики на базе платформы АтомМайнд для контроля качества продукции на Чепецком механическом заводе (АО ЧМЗ, входит в Топливный дивизион Росатома) стало лучшим промышленным решением в номинации Data Fusion в бизнесе.

АтомМайнд – это система предиктивной аналитики для прогнозирования качества готовой продукции и состояния оборудования. В 2022 году состоялось ее внедрение в рамках пилотного проекта на Чепецком механическом заводе для управления качеством при изготовлении циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов. Для контроля технологической дисциплины ежемесячно требуется собрать и проанализировать более 2 млн параметров. АтомМайнд обеспечивает сбор информации как с датчиков и контроллеров, установленных на оборудовании, так и из основных информационных систем АО ЧМЗ – ERP, MES, LIMS, QMS. Система собирает весь массив данных, анализирует его, после чего выдает оптимальные настройки работы оборудования, позволяющие повысить выход в годное.

Для подтверждения эффектов работы системы на заводе состоялся натурный эксперимент. Были запущены два стана проката циркониевых оболочек, один из которых работал по рекомендациям системы, а другой – без них. По итогу эксперимента уровень дефектов продукции, которая была произведена на стане, работавшим с учетом рекомендаций АтомМайнда, был ниже на 50%, чем на стане, производившим продукцию без них.

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Цифровизация

«Сегодня для повышения эффективности производства искусственный интеллект должен стать неотъемлемой частью технологического процесса. В рамках стратегии по цифровизации Топливной компании мы уделяем развитию ИИ на производстве и в корпоративных процессах особое внимание. Уже сегодня по ряду проектов мы имеем реальные экономические эффекты, и в этой части АтомМайнд является ярким примером решения, которое помогает сделать новый качественный шаг в повышении производительности труда. Благодарю жюри премии за высокую оценку труда команды Топливной компании», – отметил вице-президент по цифровизации и информационным технологиям АО «ТВЭЛ» Евгений Гаранин.

На сегодняшний день в стратегии цифровизации Топливной компании находится более 200 проектов. В рамках ее реализации проходит внедрение систем выявления инцидентов по направлениям охраны труда, оперативного управления производством, планирования производства по цепям поставок, управления взаимоотношениями с клиентами, применение искусственного интеллекта в закупочной деятельности и для обработки научно-технической документации, оцифровка и роботизация рутинных задач.

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