СП.АРМ внедрил ЛИС qMS в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии

Государственный научный центр Российской Федерации «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России перешел на лабораторную информационную систему qMS, разработанную компанией СП.АРМ. Внедрение системы позволило медучреждению оптимизировать работу клинико-диагностической лаборатории как межинститутского структурного подразделения центра в режиме реального времени получать результаты исследований в структурированном виде, своевременно информировать врачей-клиницистов и исследователей о критических показателях. Также специалистам стали доступны функции формирования СЭМД «Протокол лабораторного исследования» и обращения к хранилищу биоматериалов КДЛ, контроля качества, ведения журнала отбраковки биологического материала, а также сигнальная отметка на услугах Check-up.

ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России – лечебно-диагностический, научно-исследовательский и образовательный комплекс эндокринологического профиля мирового уровня. ЭНЦ аккумулирует современные достижения отечественных и зарубежных специалистов в области фундаментальной и клинической эндокринологии, передовые технологии и методы, проводит в качестве экспертного центра клинические испытания медицинских изделий и лекарственных препаратов, координирует деятельность региональных эндокринологических центров.

«НМИЦ эндокринологии» – ведущее в Российской Федерации медицинское учреждение и организация-лидер в СНГ по лечению сахарного диабета и других эндокринных патологий. Также в центре консультируют и проводят лечение специалисты смежных специальностей. Ежегодно ЭНЦ принимает более 100 тыс. пациентов. Клинико-диагностическая лаборатория центра ежедневно выполняет 3000-3500 исследований

Ранее «НМИЦ эндокринологии» использовал лабораторную информационную систему другого разработчика. Миграция на новую систему потребовалась в связи с необходимостью организации работы всех подразделений Центра в едином информационном пространстве и переходом на импортонезависимые технологии. Руководство медучреждения сделало выбор в пользу ЛИС qMS на конкурсной основе, приняв во внимание ряд преимуществ системы. В том числе то, что ЛИС работает в составе медицинской информационной системы qMS, которую «НМИЦ эндокринологии» использует с 2015 года.

ЛИС qMS – полнофункциональная комплексная лабораторная информационная система. Она обеспечивает полную автоматизацию технологических процессов современной лаборатории, поддержку всех видов лабораторных исследований и интеграцию с лабораторным оборудованием.

В апреле 2024 г. состоялся переход rлинико-диагностической лаборатории «НМИЦ эндокринологии» на ЛИС qMS. Специалисты СП.АРМ подключили к системе 15 анализаторов и трек-систему FlexLab. Результаты лабораторных исследований с них автоматически передаются в ЛИС и доступны для врачей в медицинской информационной системе qMS.

Перед началом внедрения специалисты СП.АРМ провели очное и удаленное обучение сотрудников КДЛ «НМИЦ эндокринологии», на котором показали все возможности новой системы и разобрали возможные рабочие сценарии для отделов.

Объединение МИС и ЛИС qMS в единое полнофункциональное решение позволило улучшить передачу результатов исследований как в МИС, так и в федеральные сервисы по загрузке данных в электронные карты пациентов. Лаборатория получила доступ к актуальной информации о пациентах, оплате услуг, медицинским записям и диагнозам пациента. Также появилась возможность формировать СЭМД «Протокол лабораторного исследования» и подписывать документы электронной цифровой подписью.

ЛИС qMS позволяет оценивать результаты исследований врачом клинической лабораторной диагностики с привлечением клинических данных пациента: диагнозы, анамнезы, медицинские записи, лекарственная терапия, динамика накопленных результатов. А также автоматически оповещать лечащего врача в случае критических результатов, вести внутренний и внешний контроль качества в ЛИС, журнал регистрации отбракованных проб, хранилище биоматериалов, мониторинг выполнения лабораторных исследований, составлять различные отчеты.

Команда СП.АРМ настроила систему с учетом особенностей работы всех подразделений лаборатории и индивидуальных запросов сотрудников. Были добавлены новые опции по маркировке образцов и комплексным программам, что дало возможность упорядочить и отслеживать данные лабораторных образцов пациентов. Созданы новые печатные формы бланков ответов в соответствии с пожеланиями заведующей лаборатории. Удобная система хранилища позволила наладить архивирование лабораторных образцов и ускорить поиск необходимых пробирок.

«Качественная предварительная настройка базы, полная техническая готовность со стороны лаборатории заказчика, поддержка Управления информационных технологий ″НМИЦ эндокринологии″ и внимание со стороны руководства центра помогли нам перевести в установленные сроки медучреждение на ЛИС qMS, внедрить дополнительные функции в очень короткие сроки и максимально бесшовно. Во время подключения к новой системе не была ограничена деятельность клинических подразделений, а все результаты исследований выдавались без задержек. Благодарим проектную команду ″НМИЦ эндокринологии″ за профессионализм и активное участие в процессах настройки и внедрения ЛИС», – сказала Наталья Голикова, руководитель проектов лабораторных информационных систем СП.АРМ.

«Помимо стандартных функциональностей, нам было важно видеть актуальную информацию о пациентах, данные об оплате услуг. Полнофункциональное решение qMS позволяет нам работать в единой среде с другими отделениями центра. Полный доступ к медицинским записям в медкартах позволяет выдавать максимально корректные данные и информировать врачей о критических для пациента показателях. Основную часть работ по настройке ЛИС и подключению оборудования взяла на себя команда СП.АРМ, все было сделано быстро и качественно, при этом не было упущено ни одной важной детали. Сотрудники СП.АРМ очень внимательно относились ко всем просьбам и пожеланиям, с готовностью отвечали на вопросы, а возникающие проблемы решались очень быстро. Благодаря переходу на новую систему мы получили возможность использовать новые инструменты, необходимые в работе лаборатории», – отметила Лариса Никанкина, заведующая клинико-диагностической лабораторией ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ.