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Минздрав РФ НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии


ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России – лечебно-диагностический, научно-исследовательский и образовательный комплекс эндокринологического профиля мирового уровня. ЭНЦ аккумулирует современные достижения отечественных и зарубежных специалистов в области фундаментальной и клинической эндокринологии, передовые технологии и методы, проводит в качестве экспертного центра клинические испытания медицинских изделий и лекарственных препаратов, координирует деятельность региональных эндокринологических центров.

«НМИЦ эндокринологии» – ведущее в Российской Федерации медицинское учреждение и организация-лидер в СНГ по лечению сахарного диабета и других эндокринных патологий. Также в Центре консультируют и проводят лечение специалисты смежных специальностей. Ежегодно ЭНЦ принимает более 100 000 пациентов. Клинико-диагностическая лаборатория Центра ежедневно выполняет 3000-3500 исследований.


20.12.2024 В России разработана система «Второе мнение» для ультразвуковой диагностики щитовидной железы 1
02.07.2024 СП.АРМ внедрил ЛИС qMS в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии 4
07.07.2023 Нейросеть помогает эндокринологам 1
02.02.2023 Подтверждена совместимость клиента МИС qMS и актуальных обновлений ОС Astra Linux 1
09.01.2023 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за декабрь 2022 года 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

СП.АРМ 47 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 30 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 1
KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 123 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 168 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 220 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 474 1
MedTech - Тонометр 29 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 1
Маркировка - Marking 1054 1
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 57 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 132 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 1
Глюкометр - прибор для измерения уровня глюкозы в органических жидкостях (кровь, ликвор и т.п.) 13 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 1
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 26 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 265 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 56 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Microsoft Windows 15657 1
Linux OS 9937 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Electron - фреймворк 80 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 51 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
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Зайцев Константин 6 1
Дунаев Максим 1 1
Гармаш Александр 1 1
Голикова Наталья 3 1
Никанкина Лариса 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 97 1
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Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - инагент 48 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 161 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 171 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
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Список системообразующих предприятий РФ 281 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 25 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Российская газета 270 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 2
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 3 1
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