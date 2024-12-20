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В России разработана система «Второе мнение» для ультразвуковой диагностики щитовидной железы

Группой сотрудников НИЯУ МИФИ (ИФИБ, ИИКС, ИЯФИТ) и НМИЦ эндокринологии под руководством доцента кафедры медицинской физики МИФИ Алексея Трухина разработана платформа медицинской диагностической интеллектуальной системы «Ассистент врача ультразвуковой диагностики для идентификации узловых образований щитовидной железы».

Алгоритмы в основе платформы обучены на «экспертном» наборе данных НМИЦ эндокринологии, включающих порядка 400 размеченных ультразвуковых изображений узловых образований щитовидной железы с известными результатами цитологии и гистологии в половине случаев. Функционал позволяет автоматизировано выделять область узлового образования, категорировать по системе EU-TIRADS и формировать заключения на согласование врачу ультразвуковой диагностики. Реализованы опции связи с экспертами ультразвуковой диагностики.

Развитие продукта в ближайшие 9 месяцев будут включать работы над системой симуляции клинического случая для врачей ультразвуковой диагностики и внедрения в программное обеспечение ультразвукового аппарата. Ведутся переговоры с российской инженерной компанией «Заслон» об оптимальном пути внедрении в ультразвуковой сканер «СмартСкан 15» с отечественным программным обеспечением.

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Планируется, что функционал платформы в части исследования узловых образований щитовидной железы будет расширен на работу модальностями медицинской визуализации, такими как оптическая микроскопия, радионуклидные методы. Очевидно, что в рамках ультразвукового аппарата могут быть разработаны и новые системы поддержки, например в исследовании образований молочной и предстательной желез. Имеются наработки в области магнитно-резонансной и рентгеновской томографии.

В настоящее время проект получил финансирование Университетского акселератора НИЯУ МИФИ, что позволит довести продукт до этапа продаж оборудования для центров симуляционного образования и начать процесс регистрации медицинского изделия, в том числе подтвердить безопасность в рамках межцентровых клинических испытаниях.

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