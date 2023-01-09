Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за декабрь 2022 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. №632-ФЗ «О внесении изменений в статью 5.1 Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» и статьи 1 и 17 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Отменена возрастная маркировка для произведений литературы, включенных во ФГОСы и федеральные основные общеобразовательные программы. Также от возрастной маркировки освободили Библию, Коран, Танах и Ганджур.

Указанные произведения и религиозные тексты вывели из-под сферы действия Закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В число экспертов для проведения экспертизы информационной продукции включили лиц, обладающих знаниями в области культурологии, искусствознания и искусствоведения.

Информацию о запрете (ограничении) распространения фильма среди детей должны включать в прокатное удостоверение на фильм.

Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. №594-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания автоматизированной информационной системы страхования»

В России решено создать единую АИС страхования. Оператором станет АО, 100% акций которого будут принадлежать Банку России.

Определены функции оператора, пользователи системы, порядок ее наполнения, предоставления сведений. Предусмотрен последовательный переход к централизованной системе хранения информации. В системе не будут отражаться сведения, составляющие гостайну.

Информация из системы будет предоставляться страховщикам за плату. Годовой тариф не может превышать 0,4% совокупной годовой страховой премии по обязательным видам страхования, информация о которых есть в системе. Если среднее количество запросов будет превышено, то для каждого последующего запроса к тарифу будет применяться повышающий коэффициент.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.

Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. №585-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»

В интернете, в СМИ, в информационно-телекоммуникационных сетях запрещено распространять информацию о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов, за исключением информации о способах, методах самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию.

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. №478-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Предусмотрен мониторинг соцсетей для выявления информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола. Запрещено использовать СМИ для распространения соответствующих материалов. Если фильм содержит указанные материалы, то в выдаче прокатного удостоверения на него откажут.

Запрещено продавать товары, в том числе импортные, если они содержат информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Запрещено распространять информацию, наносящую вред здоровью и (или) развитию детей, на аудиовизуальных сервисах, если владельцем такого сервиса не обеспечено ограничение доступа несовершеннолетних к данной информации.

К запрещенной для распространения среди детей решено отнести информацию, пропагандирующую (как и ранее) либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, пропагандирующую педофилию, а также способную вызвать у детей желание сменить пол.

Дополнены требования к рекламе. Расширены основания для включения сайтов в реестр запрещенных.

Закреплен механизм ограничения доступа детей к запрещенной информационной продукции на платных теле- и радиоканалах путем установления кодов или совершения иных действий, подтверждающих возраст этих лиц.

Прописано требование о наличии знака информационной продукции и (или) текстового предупреждения об ограничении ее распространения среди детей при размещении анонсов или сообщений о данной продукции посредством теле- и радиовещания.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. №584-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Скорректирован Закон об информации. Поправками вводится статья об обязанностях владельца сервиса размещения объявлений.

Сервисы с ежемесячной аудиторией более 10 млн пользователей обязали бороться с распространением информации в целях совершения преступлений, разглашения охраняемой законом тайны, оправдания терроризма и экстремизма, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань.

Все сервисы обязали бороться с распространением информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан, установить программу для определения количества пользователей.

В определенных Правительством случаях и порядке нужно будет обеспечить интеграцию и взаимодействие сервиса с ЕСИА и порталом госуслуг. Создадут реестр сервисов.

Органам власти, государственным и муниципальным организациям, финансовым организациям запрещено использовать иностранное ПО для передачи платежных документов и (или) предоставления информации, содержащей персональные данные, данные о переводах, сведения, необходимые для осуществления платежей и (или) сведения о счетах (вкладах) граждан. Список ПО определит Роскомнадзор.

Поправки вступают в силу с 1 марта 2023 г.

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. №498-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В связи с принятием Закона о контроле за деятельностью иноагентов корреспондирующие изменения внесены в том числе в законы: о политических партиях (им запрещено совершать сделки с иностранными агентами; о страховании вкладов (денежные средства, размещенные иноагентами (за исключением физлиц) или в их пользу, не подлежат страхованию); о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях (иноагенты не могут быть организаторами и спонсорами публичных мероприятий); о бухучете (упрощенные способы ведения бухучета недоступны для организаций-иноагентов); о соцзаказе (иноагентам запрещено участвовать в отборе исполнителей услуг); о защите детей от вредоносной информации (иноагентам запрещено производить информпродукцию для детей); о закупках (иноагенты отстранены от участия в них).

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2022 г. №2495 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по предоставлению транспортных услуг с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств на территориях отдельных субъектов Российской Федерации»

С 30 декабря 2022 г. сроком на 3 года в отдельных регионах введен экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по оказанию транспортных услуг с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств. В числе таких субъектов - Республика Башкортостан, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Приморский края, Новосибирская, Омская, Оренбургская области. Приведена программа режима.

Для реализации цифровой инновации субъект экспериментального правового режима может закупать оборудование или комплектующие, разрабатывать специализированное ПО, необходимое для функционирования высокоавтоматизированного транспортного средства, и др.

В рамках экспериментального правового режима применяются в том числе нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта, технологии работы с большими данными.

Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2022 г. №2276 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по направлению медицинской деятельности с применением технологий сбора и обработки сведений о состоянии здоровья и диагнозов граждан в отношении реализации инициативы социально-экономического развития Российской Федерации «Персональные медицинские помощники»

Правительство установило на 2 года экспериментальный правовой режим для проектирования, создания и эксплуатации информсистемы (платформы) «Персональные медицинские помощники».

Устройства-помощники будут передавать данные об измерении показателей здоровья гипертоников и диабетиков в информсистемы медорганизаций.

Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2022 г. №2469 «О реализации пилотного проекта по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациента с использованием информационной системы (платформы) «Персональные медицинские помощники»

С 1 января 2023 г. по 31 декабря 2024 г. проводится пилотный проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациента на платформе «Персональные медицинские помощники» с использованием дистанционных высокотехнологичных устройств и сервисов.

По сообщениям Минздрава и ПФР, в рамках пилота диабетики и гипертоники смогут получить в поликлинике диагностические приборы (тонометры и глюкометры), данные с которых будут поступать на цифровую платформу и обрабатываться врачами-специалистами из двух крупнейших профильных медицинских центров: НМИЦ кардиологии имени академика Чазова и НМИЦ эндокринологии. В перспективе дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, нуждающихся в постоянном контроле, планируется распространить на всю страну.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2022 г. №2395 «О внесении изменения в приложение к Положению о федеральной государственной информационной системе сведений санитарно-эпидемиологического характера»

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В ФГИС сведений санитарно-эпидемиологического характера теперь также размещаются данные расшифровки генома возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний. Указано, какие организации передают эту информацию.

Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2022 г. №2382 «О внесении изменений в Положение об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»

Кабмин скорректировал правила электронной продажи государственного и муниципального имущества.

Для имущества с ценой продажи менее 100 млн руб. с 20% до 10% снижен размер задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. Речь идет о продаже имущества на аукционе, конкурсе, посредством публичного предложения.

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Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2022 г. №2375 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным аккредитованным системообразующим организациям в сфере информационных технологий, а также организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации в сфере информационных технологий»

Правительство РФ скорректировало правила субсидирования льготных кредитов, выданных аккредитованным системообразующим IT-компаниям.

Установлено, что кредитная организация должна соответствовать установленным требованиям на 1 число месяца, предшествующего тому, в котором планируется отбор получателей субсидий. Уточнены требования к кредитным договорам. Речь идет об определении размера кредита с учетом темпа роста отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по России по IT-отрасли.

Пересмотрена формула расчета среднедневного остатка ссудной задолженности заемщика по кредитному договору (соглашению) за отчетный месяц.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2022 г. №2306 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. №1844»

Субсидии будут предоставляться в том числе на информирование граждан по тематикам деятельности центров управления регионов с использованием соцсетей, мессенджеров и иных средств электронной коммуникации. Скорректирован порядок расчета объема господдержки.

Уточнены правила создания центров, расширены их функции.

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2022 г. №2300 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета публично-правовой компании «Роскадастр»

ППК «Роскадастр» будет получать субсидии на реализацию возложенных на нее полномочий, на оказание госуслуг. Определены виды финансируемых расходов, условия получения средств. Перечислены результаты субсидирования.

Компания должна будет отчитываться о финансируемых расходах и о достижении результатов субсидирования.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.

Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2022 г. №2291 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие энергетики»

Правительство скорректировало порядок предоставления межбюджетных трансфертов и субсидий на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей. В частности, уточнены требования к размещению объектов инфраструктуры.

Также установлены правила субсидирования Республики Алтай и Алтайского края в целях компенсации территориальным сетевым организациям выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на передачу электрэнергии потребителям (кроме начеления) ниже уровня единых (котловых) тарифов в период с 2023 по 2026 год включительно.

Распоряжение Правительства РФ от 22 декабря 2022 г. №4088-р

Утверждена Концепция формирования и развития культуры информационной безопасности граждан РФ. Ее реализация поручена Минцифры совместно с другими заинтересованными органами власти. Регионы должны учитывать положения Концепции при формировании и осуществлении своих программ в указанной сфере.

В рамках повышения культуры информационной безопасности граждан необходим комплексный подход, подразумевающий в том числе проведение общей информационной кампании для населения, направленной на повышение грамотности по вопросам информбезопасности. Также при формировании культуры информационной безопасности особое внимание должно уделяться сегментированию граждан РФ на различные группы в целях более точного донесения информации об основных правилах информационной безопасности. Уязвимыми к угрозам называются граждане до 18 лет и старше 45 лет. Им предлагается доносить информацию через отвечающие их интересам коммуникации.

Ожидаемыми результатами реализации Концепции являются, в частности, повышение уровня грамотности населения по вопросам информационной безопасности, сокращение финансового, морально-психологического и репутационного ущерба граждан от преступлений с использованием ИТ-технологий, повышение уровня доверия к цифровым сервисам и дальнейшая цифровизация экономики государства.

Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2022 г. №2259 «О внесении изменений в пункт 30 Правил предоставления сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, в том числе перечня указанных сведений и сроков их предоставления»

Уточнено, что оператор ФГИС федерального регистра данных о населении обеспечивает хранение, просмотр и возможность анализа сведений, предоставленных с использованием СМЭВ в режиме «запрос - ответ», с указанием органов, организаций и лиц, которым они предоставлены, в течение 3 лет (а не 180 дней) со дня предоставления сведений.

Постановление вступает в силу с 29 июня 2023 г.

Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2022 г. №2250 «О внесении изменения в Положение о защите информации в платежной системе»

Расширен перечень операторов, на которых распространяются требования к защите информации в платежной системе. Это, например, операторы услуг информационного обмена, электронных платформ.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 13 декабря 2022 г. №935 «Об утверждении перечня льготных категорий граждан, для которых обеспечивается выпуск и распространение дополнительного тиража «Российской газеты»

Минцифры определило 17 категорий граждан, для которых выпускается и распространяется дополнительный тираж «Российской газеты». В их числе - участники Великой Отечественной войны, ветераны подразделений особого риска, чернобыльцы.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 28 декабря 2022 г. «На Госуслугах можно заполнить заявление на единое пособие на детей и беременным женщинам»

В 2023 г. семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины будут получать единое пособие. Оно объединит выплаты для нуждающихся семей. Рассматривать заявления начнут с 9 января 2023 г., но отправлять их можно заранее - на Госуслугах открылась специальная форма.

Минцифры разъяснило, какие выплаты объединит пособие, кто сможет его получать, как заполнить заявление.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 26 декабря 2022 г. «Электронные формы заявлений»

Операторы должны уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении любой обработки персональных данных, за некоторым исключением.

Формы уведомлений утверждены Роскомнадзором. На Портале персональных данных оператор может сформировать и отправить уведомление в территориальный орган Роскомнадзора. Также оператор может направить уведомление о внесении изменений в ранее представленные сведения в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

Законом не определен предельный срок уведомления Роскомнадзора об обработке персональных данных, а также об изменениях сведений, указанных в уведомлении.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 25 декабря 2022 г. «Примеры заполнения документов об обработке персональных данных»

С 1 сентября 2022 г. изменились требования к обработке персональных данных. Помимо прочего, предусмотрено утверждение форм уведомлений о намерении осуществлять обработку персональных данных, о внесении изменений в ранее представленные сведения и о прекращении обработки персональных данных. Роскомнадзор утвердил формы уведомлений. Они направляются в случаях, предусмотренных Законом об обработке персональных данных. В связи с этим приведены примеры заполнения уведомлений и заявления о предоставлении выписки из реестра операторов.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 14 декабря 2022 г. «Минцифры против запрета на удалённую работу из-за границы»

По мнению Минцифры, запрет на удаленную работу в ИТ-компаниях для сотрудников, находящихся за границей, может замедлить темпы развития цифровых платформ, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности.

Решения по формату работы своих сотрудников должны принимать сами ИТ-компании. При этом рекомендуется внимательно анализировать риски удаленной работы сотрудников, администрирующих критически важные приложения и системы обеспечения информационной безопасности.

Вместе с тем Министерство против удаленной работы разработчиков в проектах по созданию и развитию ГИС и предлагает включать соответствующие требования в госконтракты.