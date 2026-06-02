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Минздрав РФ НМИЦ кардиологии НМИЦК им. ак. Е. И. Чазова ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ

СОБЫТИЯ


02.06.2026 НМИЦ Чазова начал отслеживать риски сердечно-сосудистых заболеваний с помощью ИИ от «Яндекса» 2
01.09.2025 Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» вывела на новый уровень кардиологическую практику Кузбасса 1
06.11.2024 Резидент «Сколково» внедрил в разработку для анализа ЭКГ поиск рисков с использованием ИИ 1
09.01.2023 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за декабрь 2022 года 1
26.04.2022 Российский производитель медоборудования запустил в облаке МТС дистанционное обследование пациентов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 1
Авантаж 72 1
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 27 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 1
CardioQVARK - КардиоКварк 5 1
Нейрософт 4 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 1
ГБУЗ ККК - Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша 2 1
КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ - Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
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Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 171 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 488 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Здравоохранение - Реабилитация 449 1
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 87 1
Российская газета 290 1
Минздрав РФ - НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика И.И. Дедова 7 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 18 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
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