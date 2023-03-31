МИС qMS упростит стационарам планирование и проведение операций

Компания СП.АРМ готовит к выпуску новый компонент МИС qMS – закладку «Оперблок». Она предназначена для планирования и работы операционных, наблюдения за пациентами во время операции, а также анализа процессов за прошедший день. Об этом CNews сообщили представители СП.АРМ.

В ходе проекта разработчики прописали план действий персонала, задействованного в подготовке и проведении операций, определили основные подзакладки нового компонента, свели в единый процесс уже существующие функциональности по данному направлению и разработали новые возможности действий медперсонала в МИС.

В работе над «Оперблоком» необходимо было учитывать вариативность и гибкость процесса, так как изменения в нем происходят постоянно и непрерывно, по ходу подготовки и проведения операций. Так, например, требовалось решить вопрос не только назначения оперативных вмешательств, но и их отмену, и переназначение на другие даты.

Функциональность «Оперблок» включает в себя «Планирование операции», «Операционные», «Пациент» и «Пациенты операционного дня».

«Планирование операционных» позволяет создать предварительную запись на операцию в определенный день и на определенный операционный стол. Помогает распределить пациентов по времени проведения операции, вносить экстренных больных в расписание, сдвинув все записи по времени, а также исключить пациента из списка. В каждой операционной можно запланировать определенное количество операций в зависимости от отделения. Кроме того, в подзакладке можно распечатать план операционного дня и вывести на экран специалистов, занятых в операционной в заданный период.

Просмотр и редактирование плана операций регулируются в соответствии с ролевым доступом специалистов в МИС.

Подзакладка «Операционные» предназначена для наблюдения за работой операционных медучреждения. Она отображает операционные столы в виде этикеток, которые в режиме реального времени демонстрируют их занятость, время операции по каждому пациенту и содержат сигнальные отметки о задержках по текущим операциям. Этапы операции можно будет добавлять в случае необходимости. Такая функциональность помогает заведующим оперблоками и отделениями вести мониторинг работы и загруженности операционных.

Подзакладка «Пациент» позволяет вносить параметры наблюдения, этапы операции и анестезии, вводимые препараты. В ней также можно распечатать карту анестезии. Данные о начале и завершении операции наследуются в статус «Протокол операции» и «Протокол анестезии».

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Подзакладка «Пациенты операционного дня» помогает сформировать выборку прооперированных пациентов за необходимый период, отсортировать их по лечащему врачу, оперирующему хирургу, виду операции и другим параметрам. По каждому пациенту отображается «Анестезиологическая карта», протоколы анестезии и операции.

Разработчик планирует добавить возможность сдвигать в расписании записи пациентов с автоматическим сдвигом всех последующих назначений, включить отображение в расписании участников операции, указанных в подробностях назначений. Также в проработке печатные формы и аналитические запросы, максимальное наследование времени и параметров наблюдения из экрана пациента в статусы протоколов.

Закладка «Оперблок» будет доступна пользователям в осеннем обновлении МИС qMS.

«Новая функциональность поможет стационарам упростить процесс планирования операций, анализировать нагрузку на оперблок и врачей, в удобном формате работать со списками пациентов и протоколами», - сказала Елена Кобелева, медицинский советник компании СП.АРМ.

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Компания СП.АРМ — разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения. Системы СП.АРМ созданы на основе собственного конструктора приложений. Они являются полностью российским программным обеспечением и зарегистрированы в Росреестре. Главный продукт, полнофункциональная медицинская информационная система qMS, масштабируется под любую клинику и регулирует все информационно-аналитические процессы учреждения. В портфеле компании 18 регионов присутствия, два региональных решения, крупные федеральные медицинские центры, в т.ч. НМИЦ. Среди клиентов СП.АРМ — государственные и частные медицинские организации. Также продукты компании внедрены в ведомственных учреждениях и корпоративном здравоохранении.