Сургутский клинический центр охраны материнства и детства внедрил МИС qMS

Компания СП.АРМ, разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения, внедрила в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства медицинскую информационную систему qMS. Это позволило медучреждению оптимизировать и автоматизировать многие процессы, сократить расходы на бумажный документооборот и эффективно контролировать качество работы центра. Об этом CNews сообщили представители СП.АРМ.

Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства принимает в год до 10 тыс. родов. В его структуре несколько направлений: консультативно-диагностический центр (КДЦ) и акушерский стационар, акушерские отделения патологии беременности и педиатрические отделения, присоединенные в сентябре 2023 г.

Первым этапом информатизации бизнес-процессов центра стало внедрение лабораторной информационной системы qMS в 2022 г. Команда СП.АРМ настроила интеграцию ЛИС с используемой на тот момент в клиническом центре медицинской системой, подключила 30 анализаторов и подготовила драйвера для остальных. Перед внедрением МИС, команда заказчика провела множество рабочих встреч и переговоров, проанализировала представленные на рынке системы, проработала основные операционные вопросы и возможности выбранного решения. Проект по внедрению МИС qMS стартовал в декабре 2022 г.

Было принято решение запускать систему в клинике в два этапа. Сначала к ней подключили Консультативно-диагностический центр (КДЦ), дневной стационар, отдел платных услуг и отдел организационно-методической работы. На этом этапе сразу запускалось электронное расписание, инфокиоск и личный кабинет пациента.

Вторым этапом запускался акушерский стационар. В ходе запуска вносились уточнения и проводилась донастройка системы. Дополнительно к базовому функционалу были подключены функциональности «Медикаменты» и «Склад», а также возможность выгрузки реестров счетов ОМС в территориальный фонд и др. Детский стационар как часть детской больницы запускали сами сотрудники центра, прошедшие необходимое обучение.

Еще одной большой задачей в начале реализации проекта стала минимизация финансовых потерь при переходе на новую информационную систему. Врачи должны были не просто научиться работать в новой системе, но и правильно вести документацию, которую необходимо передавать на оплату в ТФОМС, страховые компании и самим пациентам для наличного расчета.

Оперативно отработать многие внештатные ситуации по проекту позволило формализованное описание исследуемых в клинике бизнес-процессов, разработанное специально для проектов внедрения МИС qMS.

Обучение конечных пользователей и предметных администраторов проводилось в процессе запуска, в том числе в дистанционном формате. Специалисты обучались в группах, непосредственно на местах работы с информационной системой.

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Уже в конце 2023 г. Сургутский центр охраны материнства и детства перешел на этап сопровождения. Внедрение МИС qMS позволило медучреждению вести учет клинико-экспертной работы в электронном виде, сократить расходы на бумагу благодаря автоматизации основных процессов работы с медицинской документацией, контролировать качество работы центра и получать экспертное мнение в минимально короткие сроки. Также благодаря использованию МИС автоматизирована отчетность по работе отделения ВРТ, запущен сквозной учет движения биоматериала и работы криохранилища, а специалисты могут получать доступ к базе клинических рекомендаций непосредственно в МИС.

«С переходом на информационную систему qMS мы отметили снижение количества нежелательных событий и ошибок, связанных с человеческим фактором. Изменения коснулись процессов оказания медицинской помощи, сократилось время на оформление медицинской документации», – сказала Ирина Кудринских, заместитель главного врача по контролю качества БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства».

«Этот проект стал для нас самым успешным на сегодняшний момент с точки зрения внедрения объема функциональности системы. Несколько раз по ходу проекта мы меняли дорожную карту и все планы, но разделение запуска на два этапа оказалось хорошим решением, так как наша команда смогла дважды приехать, распределить по времени собственные ресурсы и ресурсы врачей, а ИТ-специалисты заказчика смогли получить необходимый опыт в максимально короткие сроки. Это позволило им самостоятельно, без нашего очного присутствия, запустить новые отделения, работающие с ЭМК. Данный проект определенно стал большим совместным успехом для обеих команд», – отметила Олеся Лосева, руководитель проектов отдела внедрения СП.АРМ.

В планах клиники с помощью МИС обеспечить автоматическую информационную передачу 100% структурированных электронных медицинских документов (СЭМД) в ВИМИС АКиНЕО и РЭМД. Также центр планирует запустить qMS в новых отделениях, внедрить функциональность «Клинические рекомендации», организовать персонифицированный учет медикаментов и нежелательных событий, а также перейти на электронный документооборот.

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Компания СП.АРМ — разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения. Системы СП.АРМ зарегистрированы в Едином реестре российского ПО. Главный продукт, полнофункциональная медицинская информационная система qMS, масштабируется под любую клинику и регулирует все информационно-аналитические процессы учреждения. В портфеле компании 30 регионов присутствия, два региональных решения, крупные федеральные медицинские центры, в т.ч. НМИЦ. Среди клиентов СП.АРМ — государственные и частные медицинские организации. Также продукты компании внедрены в ведомственных учреждениях и корпоративном здравоохранении.