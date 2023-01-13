Пользователи МИС qMS смогут управлять системой с помощью голоса

В медицинской информационной системе qMS, разработанной компанией «СП.АРМ», появился голосовой помощник – «Марина». Это инструмент навигации по интерфейсу и управления системой, созданный на базе open source-технологий распознавания речи Vosk api и Silero models. Об этом CNews сообщили представители «СП.АРМ».

Решение сокращает время на переключение по закладкам и выполнение частых действий, по сути, заменяя привычные «горячие» клавиши. Медицинский персонал, а также предметные администраторы с помощью голоса смогут открывать нужные разделы настроек, электронных медицинских карт, закладки расписания, разделы программы и т. д. При использовании голосового помощника работа становится значительно легче и быстрее.

Управление интерфейсом МИС qMS голосом иногда единственно возможный способ взаимодействия с системой для, например, хирургов, врачей ПАО, специалистов ЦСО. Голосом в режиме реального времени могут фиксироваться лечебно-диагностические манипуляции и создаваться метки прохождения их различных этапов.

Но и в работе врача на обычном приеме голосовые команды будут полезны - достаточно сказать «расписание», и система откроет нужный экран. А для регистраторов, которым важна скорость работы, пригодится голосовая команда «новый пациент», открывающая готовую форму для ввода данных.

«Марина» активируется голосовой командой, по специальной иконке в интерфейсе системы или кнопке на клавиатуре. Ассистент позволяет не только выполнить команду, но и озвучивает свои действия. Это удобно в случае, когда у специалиста нет возможности посмотреть на экран компьютера.

Первая промышленная версия помощника включает в себя основной набор поисковых запросов и обращений в системе, сформированный на основе самых частых обращений к МИС. В дальнейшем число команд будет увеличиваться. При этом пользователи смогут добавлять свои команды, голосовые триггеры и экспериментировать с настройками помощника под себя.

Голосовой ассистент понимает разные варианты команд - например, «Медкарта» или «Открой медкарту» будут распознаны одинаково. Сейчас тестируется версия «Марины», которая позволит оперировать не только командами, но и будет находить смысловую часть того, что хочет пользователь, обращаясь к МИС обычной речью.

Появление голосового ассистента стало возможным после запуска новых версий qMS – qWARM Desktop и web qWARM. Пользователям дополнительно устанавливать для его работы ничего не нужно - помощник готов к работе уже при первом запуске обновленной системы.

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Сейчас доступно восемь оттенков голоса и акцентов «Марины», но работа над очеловечиванием голоса продолжается, и в ближайшее время она будет разговаривать как вполне реальный человек.

В планах также реализация режима непрерывного ввода для более удобного взаимодействия с помощником, как например, с «Алисой» от «Яндекса». Достаточно будет произнести активирующее слово или фразу в привычном для себя темпе, чтобы ассистент выполнил необходимые действия. Помимо этого, будут предусмотрены ограничения по доступу и функциональности. Марина научится понимать контекст, появятся новые кнопки для голосовых команд, возможность настройки голосовых триггеров.

Голосовой ассистент в МИС qMS будет массово доступен клиентам уже в апрельском релизе системы.

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Компания «СП.АРМ» — разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения. Системы «СП.АРМ» созданы на основе собственного конструктора приложений и с учетом передовых мировых практик. Они являются полностью российским программным обеспечением и зарегистрированы в Росреестре. Главный продукт, полнофункциональная медицинская информационная система qMS, масштабируется под любую клинику, от частной лаборатории до целого региона, и регулирует все информационно-аналитические процессы учреждения. В портфеле компании 18 регионов присутствия, два региональных решения, крупные федеральные медицинские центры, в т.ч. НМИЦ.