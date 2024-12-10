СП.АРМ разрабатывает виртуального ассистента врача на основе больших языковых моделей.

Компания СП.АРМ, разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения, приступила к разработке цифрового ассистента врача (copilot) в медицинской информационной системе qMS на основе больших языковых моделей. Об этом CNews сообщили представители СП.АРМ.

Правильный диагноз сильно зависит от правильно собранных жалоб и анамнеза, однако до появления языковых моделей помочь врачу на этом этапе было сложно. Применялись разные элементы СППВР в виде алгоритмов и правил, что давало ощутимый эффект в оказании безопасной медицинской помощи. Модели генеративного ИИ могут качественно улучшить точность медицинской диагностики, расширить алгоритмы дифференциальной диагностики, сделать более простым выявление редких заболеваний.

Copilot интегрирован в МИС qMS и разработан на основе языковой модели, обученной на профессиональных медицинских данных. Решение будет поддерживать врача на всех этапах взаимодействия с пациентом от сбора жалоб, анамнеза до помощи в формулировании диагноза и выборе тактики лечения. Сейчас виртуальный ассистент проходит этап тестирования.

Работа с ним в пилотной реализации выглядит следующим образом. Врач записывает жалобы пациента на момент осмотра, система обрабатывает их в виде запросов (промптов) для нейронной сети. Далее ассистент предлагает уточнить детали или задать дополнительные вопросы, позволяющие навести на предполагаемый диагноз. При заполнении анамнеза контролируется наличие провоцирующих факторов, их длительности, проводимом лечении и его эффективности. Нейросеть побуждает заполнять данные правильно и полно. На любом шаге система может предложить врачу варианты вероятных диагнозов и лечения, основываясь на клинических рекомендациях и индивидуальных особенностях пациента.

В будущем разработчики СП.АРМ планируют создать библиотеку запросов, которая будет связана с различными шагами заполнения электронной истории болезни, диагностики, лечения, обследования и других этапов медицинского процесса.

«Генеративный искусственный интеллект становится главным триггером качественных изменений в работе врачей. Есть отдельные свидетельства о наличии у ИИ способности формировать дедуктивные рассуждения, выстраивать цепочку пошаговых логических выводов и распознавать отдаленные зависимости. Чтобы соответствовать технологиям будущего и удовлетворять самые смелые запросы пользователей, мы решили интегрировать в qMS виртуального ассистента врача на основе предобученной языковой модели. Его помощь позволит врачам и фельдшерам ставить правильно сформулированный диагноз, опираясь на полный анамнез пациента, а также формировать индивидуальный план лечения с учетом клинических рекомендаций. Сейчас мы активно тестируем copilot и надеемся представить его уже в ближайшее время», – сказал Вадим Жук, к.м.н., медицинский советник компании СП.АРМ.