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«Ростелеком» и Nexign расширяют технологическое партнерство

Компании Nexign («Нэксайн») и «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере отечественных информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

Документ подписали вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Виталий Трепыхалин и коммерческий директор Nexign Сергей Карпов.

Документ определяет направления взаимодействия компаний в области информационных технологий, включая развитие цифровых сервисов, обмен опытом и сотрудничество по технологическим инициативам. Приоритетным направлением станет работа над программными компонентами, обеспечивающими устойчивость критически важных элементов цифровой инфраструктуры связи.

Компании рассматривают меморандум как основу для более тесного партнерства по широкому спектру направлений, включая обмен экспертизой, создание рабочих групп и проведение совместных мероприятий.

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Импортонезависимость

Сергей Карпов, коммерческий директор Nexign: «Мы сотрудничаем с “Ростелекомом” уже много лет, и подписание меморандума открывает новый этап системного взаимодействия. Нас объединяет стремление к технологической независимости и устойчивому развитию. Уверен, опыт Nexign в разработке и внедрении импортонезависимого, производительного ПО позволит “Ростелекому” эффективно развивать цифровые сервисы и находить новые направления роста бизнеса. Лучшие практики, разработанные в рамках этого партнерства, могут быть масштабированы на всю телеком-отрасль России».

Виталий Трепыхалин, вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома»: «ИТ-среда оператора связи — это масштабная взаимосвязанная система, где любое изменение затрагивает множество процессов и компонентов. В такой инфраструктуре важна не только технологическая готовность, но и способность партнеров точно работать в заданной архитектуре с учетом ее логики и требований к надежности. Наше соглашение с Nexign станет базой для нового этапа партнерства, ориентированного на совместное развитие устойчивых отраслевых практик».

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