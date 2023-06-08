МКБ завершит установку новых банкоматов на российском ПО в 2023 году

До конца 2023 г. «Московский кредитный банк» (МКБ) заменит банкоматы на современные устройства с сенсорным экраном и российским программным обеспечением (ПО) TellME.

На замену старым устройствам придут современные банкоматы с функцией кеш-ресайклинга, которые позволяют клиентам осуществлять самостоятельно практически все виды финансовых операций, включая бесконтактные операции. Зарегистрированное в реестре Минцифры российское ПО TellME является мультивендорным решением, то есть поддерживает ATM-оборудование любого производителя, что важно в условиях действующего парка банкоматов разных поколений и типов. Об этом CNews сообщили представители МКБ.

«Переход парка банкоматов на новое программное обеспечение гарантирует удобство, стабильность и качество предоставляемых услуг для клиента, что является для нас важнейшим приоритетом», — сказал Виталий Трепыхалин, руководитель дирекция информационных технологий МКБ.

Графический клиентский интерфейс и интеграция с банковскими системами будут осуществляться на базе российского решения WebIUS. Вся логика клиентского пути работает локально на устройстве, что снижает нагрузку на сервер и ускоряет взаимодействие с банкоматом.

Система управления контентом WebIUS позволяет выстроить непрерывный процесс доставки обновлений и быстрого вывода нового функционала на весь парк устройств. Серверная платформа WebIUS обеспечивает сложные интеграционные решения, а открытая архитектура дает возможность создания аналитических надстроек для получения количественной и качественной обратной связи от сети банкоматов в широком спектре задач.

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«Московский кредитный банк» — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий банковские услуги для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. МКБ был основан в 1992 г.