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Kleek Resto Pay Ресто Пэй
Kleek – финтех-стартап, предоставляющий облачный сервис для оплаты счета и чаевых по QR-коду в ресторанах и кафе без ожидания официантов. Сервис предлагает ряд возможностей, облегчающих работу персонала и улучшающих клиентский опыт. В частности, с помощью продуктов Kleek можно разделить счет на равные части, оплатить его, оставить чаевые официанту, оставить отзыв заведению и др. Компания была основана в 2021 году.
Kleek и организации, системы, технологии, персоны:
|iiko - айко 48 1
|Партилова Юлия 1 1
|Азизов Эмиль 2 1
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