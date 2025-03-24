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Kleek Resto Pay Ресто Пэй

Kleek - Resto Pay - Ресто Пэй

Kleek – финтех-стартап, предоставляющий облачный сервис для оплаты счета и чаевых по QR-коду в ресторанах и кафе без ожидания официантов. Сервис предлагает ряд возможностей, облегчающих работу персонала и улучшающих клиентский опыт. В частности, с помощью продуктов Kleek можно разделить счет на равные части, оплатить его, оставить чаевые официанту, оставить отзыв заведению и др.  Компания была основана в 2021 году.


24.03.2025 «Точка» и «Акселератор ФРИИ» запускают инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний 1
05.11.2024 «Точка» запустила сервис для оплаты счетов и перечисления чаевых 1
25.10.2023 Финтех-стартап Kleek интегрирует свой сервис с системами лояльности в российских ресторанах 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Kleek и организации, системы, технологии, персоны:

iiko - айко 48 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1752 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4820 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5140 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3155 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5106 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2364 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4451 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1541 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5360 1
Партилова Юлия 1 1
Азизов Эмиль 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5074 2
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 178 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 109 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5146 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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