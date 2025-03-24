Kleek - Resto Pay - Ресто Пэй

Kleek – финтех-стартап, предоставляющий облачный сервис для оплаты счета и чаевых по QR-коду в ресторанах и кафе без ожидания официантов. Сервис предлагает ряд возможностей, облегчающих работу персонала и улучшающих клиентский опыт. В частности, с помощью продуктов Kleek можно разделить счет на равные части, оплатить его, оставить чаевые официанту, оставить отзыв заведению и др. Компания была основана в 2021 году.