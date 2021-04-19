Перевозчики смогут применять телемедицину

В Государственной думе до конца 2021 года будут рассмотрены предложения министерства здравоохранения о включении телемедицины в систему обязательных медицинских осмотров водителей. На круглом столе, который состоялся в общероссийской общественной организации «Деловая Россия», депутаты отраслевых комитетов Государственной Думы по транспорту и строительству, охране здоровья, руководители Минздрава России, научно-исследовательских институтов, производителей услуг телемедицины, транспортных предприятий и представители отраслевых общественных объединений обсудили пути решения сложившейся ситуации с медосвидетельствованием водителей.

Речь шла о применении телемедицинских технологий для предрейсовых и послерейсовых осмотров, а также об онлайн-тахографах для контроля соблюдения режима отдыха водителей. Статистика ДТП, происходящих с участием коммерческого транспорта по причине состояния здоровья и усталости водителей, свидетельствует об актуальности проблемы и необходимости поиска путей ее решения.

Применение телемедицинских технологий позволяет исключить человеческий фактор в принятии решения о допуске водителей к управлению, минимизировать злоупотребления, не допускать водителей, чье состояние здоровья объективно угрожает безопасности дорожного движения, на ранней стадии выявлять различные заболевания и вместе с тем снизить время прохождения медицинского осмотра и издержки транспортных компаний на проведение данной процедуры.

Руководитель общественного движения «За безопасный транспорт», председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов предложил рассмотреть возможность введения применения телемедицинских технологий всеми компаниями, осуществляющими пассажирские и грузоперевозки, для снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и предупреждения заболеваемости водителей. «Когда транспортные компании привыкнут и поймут свои выгоды и отрегулируют экономику процесса, разумно было бы сделать осмотры с помощью телемедицинских технологий обязательными, ибо только они позволят исключить злоупотребления и человеческий фактор», - пояснил Олег Павлов.

По мнению председателя Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, возросшее число аварий на дорогах с участием водителей такси связано с несовершенством нормативно-правовой базы по проведению обязательных медицинских осмотров водителей транспортных и таксомоторных предприятий. Проблемы в законодательстве, уклонение транспортных компаний по организации очных медосмотров и фальсификация путевых листов приводят к тому, медицинские осмотры водителей перед выходом на рейсы фактически отсутствуют.

Минздрав России сложившуюся проблему предлагает решить с помощью введения системы автоматизированного контроля, а также внедрения телемедицинских технологий.

«Пандемия подтвердила возможность более широкого использования телемедицинских технологий. Сегодня телемедицина является привычной частью работы в системе здравоохранения. Важно, чтобы технологии и далее решали насущные задачи. Мы видим, в частности, перспективу широкого применения медицинских изделий, обеспечивающих дистанционную передачу информации, в проведении предсменных и послесменных медицинских осмотров. И сегодня имеющаяся совокупность знаний и технологий дает возможность выработать новый нормативный документ: соответствующий проект федерального закона разработан Министерством и прошел межведомственное согласование», — выступил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Согласно предложенному Минздравом России законопроекту, водители наземного транспорта и такси смогут проходить медицинские осмотры с применением телемедицинских технологий. Это означает, что в городских и частных транспортных предприятиях и таксомоторных парках может быть установлено специальное оборудование, которое обеспечит проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. При этом надо иметь в виду, что законопроект не отменяет действующий порядок прохождения медицинских осмотров.

«Необходимо регулирование отраслевого законодательства и внесение поправок. Предлагаемый министерством здравоохранения законопроект должен закрепить нормы по проведению медосмотров с применением телемедицинских технологий. Нормативный документ прошел согласование с федеральными органами исполнительной власти, этап общественного обсуждения, по нему вынесено положительное решение Институтом законодательства и сравнительного правоведения. В комитете опираются на позицию профсоюзной организаций транспортных предприятий. Особо хочу отметить, что работа была проведена в рамках механизма «регуляторной гильотины», несколько раз собирались с рабочими группами здравоохранения и на текущем этапе вносятся новые предложения», — выступил председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Эксперт отметил, что такой институт, как дистанционные медицинские осмотры, в целом сформировался. И такой подход поддерживается и со стороны работников, и транспортных предприятий.

«Использование промышленно-медицинских изделий открывает возможности для контроля за состоянием здоровья водителей, а от этого зависит безопасность на дорогах. Тем не менее, должна быть обеспечена безопасность медицинских данных, идентификация личности работника и продуман механизм по регулярному прохождению профилактических исследований работником», — уточнил Ярослав Нилов.