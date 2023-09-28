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«БПС инновационные программные решения» и «Дибиэс технологии» запустили процессинговую систему на основе российских ИТ-решений

«БПС инновационные программные решения» и «Дибиэс технологии» запустили процессинговую систему на основе российских технологий.

Компания «Дибиэс технологии» разрабатывает сервисы для обработки онлайн-платежей и эквайринга, финтех-решения и системы аналитики для банков, магазинов и других компаний. Так, «Дибиэс технологии» построила карточный процессинговый центр, который обрабатывает более 2 млн платежей в сутки.

Для обеспечения надежной работы в новой системе процессинга используются решения БПС и «Дибиэс технологии», распределяющие нагрузку между серверами, а трафик — между активными экземплярами приложения. Новая архитектура также поддерживает возможность бесшовного увеличения числа серверов для повышения производительности и отказоустойчивости системы.

Ключевыми требованиями «Дибиэс технологии» при выборе партнера для проекта были зрелость технологий и способность вендора провести бесшовную и безрисковую миграцию на новую платформу. Так, при миграции две системы — старая, работающая на технологиях Oracle, и новая, построенная на базе PostgreSQL, работали параллельно, что позволило исключить риски для партнеров и конечных пользователей. Всего реализация проекта с учетом развертывания инфраструктуры, тестирования и настройки заняла менее двух месяцев. По окончании пилотного этапа весь трафик будет постепенно перенаправлен на импортозамещенную платформу.

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«Это далеко не первый наш проект миграции финтех-систем на отечественный стек, выведенный в промышленную эксплуатацию в России. Мы в БПС обладаем многолетним опытом импортозамещения КИИ как в финансовом, так и государственном секторах, и наши программные платформы отвечают требованиям, предъявляемым регуляторами к обеспечению технологического суверенитета. Сейчас у нас в работе есть еще ряд аналогичных проектов, которые в ближайшее время также будут запущены в промышленную эксплуатацию», — сказал Дмитрий Бубнов, генеральный директор «БПС инновационные программные решения».

«В первую очередь, для нас было важно обеспечить безопасность и масштабируемость сервиса — новое решение ни в чем не должно уступать существовавшему ранее, но при этом иметь потенциал для развития и с точки зрения функционала, и с точки зрения нагрузки, — отметил технический директор «Дибиэс технологии» Олег Павлов. — Вместе с командой «БПС инновационные программные решения» мы, по сути, реализовали два проекта: создание нового процессинга и бесшовную миграцию. Первые результаты работы импортозамещенной системы уже позволяют считать, что обе задачи мы с партнером решили успешно».

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