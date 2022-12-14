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На крупнейшем месторождении золота в Якутии впервые заработала сеть 4G

«Мегафон» модернизировал телеком-оборудование и развернул сеть 4G на территории одного из крупнейших месторождений золота в России, расположенного на востоке Якутии – Нежданинском, принадлежащем компании «Полиметалл». Теперь свыше 800 сотрудников предприятия, а также работники подрядных организаций, работающих вахтовым методом, смогут пользоваться не только голосовой связью, но и мобильным интернетом оператора.

Базовые станции оператора подключены к ВОЛС и работают в двух стандартах – 2G и 4G. Голосовая связь обладает радиусом покрытия до 35 км, что позволяет охватить максимальную территорию производства и вахтового поселка. Сеть 4G функционирует сразу в двух частотных диапазонах с широким каналом передачи данных, что обеспечивает одновременно широкое распространение, хорошее проникновение в помещения и высокие скорости мобильного интернета для пользователей.

«Месторождение находится в 480 км к востоку от Якутска, а расстояние до ближайшей федеральной трассы – более 100 км. Большие расстояния, сложная логистика и суровый климат Крайнего севера осложняют не только работу предприятия, но и создают трудности для обеспечения качественной мобильной связью. Но мы понимаем, что наличие мобильного интернета позволит сотрудникам золотодобывающего предприятия оставаться на связи с близкими во время вахты и общаться не только голосом, но и по видеосвязи. В этом году мы модернизировали оборудование до уровня 4G, перевели наши базовые станции на наземные каналы связи, чтобы людям были доступны все современные сервисы. А в дальнейшем наша модернизированная сеть может стать надежной платформой для цифровизации крупнейшего в регионе золотодобывающего предприятия», – сказала Мария Мамедова, директор Якутского отделения «Мегафона».

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«Работа вахтовым методом, особенно в условиях Крайнего Севера, сопряжена с определенными трудностями и ограничениями. Находясь вдали от дома, вне привычной обстановки, сотрудники особенно остро ощущают любую бытовую неустроенность. Наш главный ресурс – это персонал, поэтому делается всё, чтобы создать для наших работников достойные условия. Одним из таких условий является качественная и быстрая связь. Ведь все мы уже привыкли к тому, что интернет и сотовая связь находятся с нами повсеместно – помогая в решении повседневных задач. Специалисты «Мегафона» заканчивают на Нежданинском все необходимые работы, и вскоре мы сможем воспользоваться данными услугами, что, конечно же, положительно скажется на микроклимате в коллективе», – отметил управляющий директор Южно-Верхоянской горнодобывающей компании Олег Павлов.

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