МегаФон ДВ МегаФон Дальний Восток МегаФон Дальневосточный филиал


СОБЫТИЯ

13.02.2026 Новый руководитель приступил к работе в Камчатском отделении «МегаФона» 1
28.04.2025 «МегаФон» в Новосибирске возглавил новый топ-менеджер 1
12.12.2023 «Мегафон» запустил 4G в арктическом селе Юрюнг-Хая 1
29.09.2023 «Мегафон» ускорил 4G в якутском селе Кильдямцы 1
22.09.2023 К началу учебного года «Мегафон» запустил скоростной интернет 4G в Клепке 1
07.09.2023 К юбилею Тауйска «Мегафон» запустил скоростной интернет 4G 1
13.07.2023 Мобильный интернет «Мегафона» появился на дачных участках Вилюйского тракта 1
05.07.2023 Цифровые «Березки»: мобильный интернет «Мегафона» появился на дачных участках 1
19.05.2023 На Агинском месторождении впервые заработал 4G 1
24.04.2023 Новые соты покрыли дачные сотки на Камчатке 1
12.04.2023 На месторождении Кекура впервые заработал 4G 1
19.12.2022 На двух месторождениях Камчатки впервые заработал 4G 1
14.12.2022 На крупнейшем месторождении золота в Якутии впервые заработала сеть 4G 1
08.12.2022 «Мегафон» улучшил связь для жителей всех районов Якутска 1
13.10.2022 «Мегафон» улучшил качество связи в селе Улах-Ан 1
26.08.2022 «Мегафон» обеспечил связью основные туристические маршруты Камчатки 1
19.11.2020 РТКОММ предоставил «Мегафону» спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке 1
19.07.2018 «Мегафон» обеспечил связью месторождение алмазов Маят на Крайнем Севере 1
27.03.2017 «Мегафон» готовит сеть связи к работе во время весеннего паводка в Хабаровском крае 1
21.02.2017 «Мегафон» обеспечил мобильной связью Мутновские ГеоЭС на Камчатке 1
10.10.2016 «Мегафон» улучшил качество голосовой связи в Иркутской области 1
08.09.2016 МЧС и «Мегафон» обеспечат мобильную связь на пострадавших от паводка территориях Приморья 1
07.09.2016 Клиентам «Мегафона» в зоне ЧС Приморья доступна связь даже при отрицательном балансе 1
06.09.2016 Две трети интернет-трафика «Мегафона» в дни ВЭФ сгенерировали LTE-устройства 1
05.09.2016 «Мегафон» восстановил мобильную связь в пострадавших в Приморье после тайфуна «Лайонрок» 1
16.06.2016 «Мегафон» обеспечил качественную связь в популярных местах отдыха на Востоке России 1
22.03.2016 «МегаФон» запустил сеть LTE-Advanced в Южно-Сахалинске 1
04.02.2016 Николай Белогубец назначен коммерческим директором макрорегиона «Дальний Восток» Tele2 1
02.02.2016 «МегаФон» включил HD Voice на Востоке России 1
01.02.2016 «МегаФон» обеспечит прокуратуру Амурской области конфиденциальной связью 1
20.01.2016 «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в 17 населенных пунктах Хабаровского края 1
13.01.2016 125 ТБ данных скачали абоненты «МегаФона» на Востоке России в новогоднюю ночь 2
13.01.2016 «МегаФон» соединит защищенными каналами связи офисы Дальневосточного банка Сбербанка в Хабаровском крае 1
25.12.2015 Сеть «МегаФона» на Востоке России подготовлена к пиковым нагрузкам в новогодние праздники 1
11.12.2015 «МегаФон» запустил сеть 4G в самом южном городе Хабаровского края 1
09.12.2015 «МегаФон» увеличивает возможности сети связи на Камчатке 1
25.11.2015 Александр Костерин назначен директором Якутского регионального отделения «МегаФона» 1
23.09.2015 «МегаФон» нарастил емкость спутниковых каналов связи на Дальнем Востоке в 2 раза 2
21.09.2015 NEC поставил «МегаФону» улучшенные ультракомпактные радиорелейные станции 1
20.01.2015 «МегаФон» соединил каналами связи офисы «Россельхозбанка» в Забайкалье 1

Публикаций - 56, упоминаний - 62

МегаФон ДВ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10099 54
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14635 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9245 5
МегаФон - Мобиком 225 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3158 4
Huawei Technologies 405 4
БУХта - Buhta 93 2
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 95 2
МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - Омское производственное объединение 25 2
Ростелеком 10414 2
Huawei 4289 2
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
МТС - Примтелефон 47 1
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы - НЭК Инфокоммуникации - НЭК Корпорейшн 45 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
Telegram Group 2652 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 1
МегаФон Центральный филиал 91 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 121 1
Золото Камчатки 3 2
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 2
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 2
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 22 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 24 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 65 1
ЮВГК - Южно-Верхоянская горнодобывающая компания 2 1
Алроса АК - Алмазы Анабара 6 1
Арена Ерофей - Краевой дворец хоккея с мячом 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8307 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 353 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 570 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 35 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 262 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 3
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 54 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6347 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 165 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28946 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9455 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25551 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73814 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57462 17
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4018 13
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3083 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 11
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4066 11
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8978 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25696 8
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1104 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8480 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7198 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17175 6
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 5
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 673 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14903 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2971 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8472 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5193 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4852 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1674 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1309 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12731 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4960 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1858 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
МегаФон 4G+/LTE-сеть 53 1
МегаФон ЕЦУС - Единый центр управления сетью - Центр управления и мониторинга сети 16 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Sony Xperia Tablet 74 1
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 1
Google YouTube - Видеохостинг 2919 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 898 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1238 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 334 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5921 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 41 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 39 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 1
LG G - серия смартфонов 140 1
HTC One - серия смартфонов 187 1
Левыкин Андрей 14 9
Мамедова Мария 32 6
Пронина Антонина 4 4
Савченко Виктор 30 3
Гончаров Александр 19 3
Белкина Анна 9 3
Войтов Алексей 6 2
Зима Иван 22 2
Токаренко Максим 47 2
Колпаков Александр 5 1
Салтанов Александр 2 1
Осипенко Владимир 6 1
Кокурин Владимир 7 1
Журавель Юрий 9 1
Сороко Антон 9 1
Маслов Виктор 3 1
Пикалов Сергей 2 1
Шабельников Сергей 1 1
Литвинчук Анатолий 1 1
Челышев Илья 36 1
Трофимчук Денис 52 1
Солодовник Петр 2 1
Белогубец Николай 4 1
Стрельникова Наталья 4 1
Сгребный Александр 2 1
Ивашкина Анна 1 1
Стадухин Михаил 1 1
Оловянников Дмитрий 69 1
Базыль Артем 10 1
Загинай Максим 11 1
Шпорт Вячеслав 6 1
Дудов Николай 2 1
Орловский Виктор 401 1
Чуприян Александр 9 1
Костерин Александр 20 1
Павлов Олег 23 1
Кылбанова Ирина 1 1
Муттерперл Михаил 22 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2997 37
Россия - РФ - Российская федерация 158417 32
Россия - ДФО - Хабаровский край 1011 19
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1105 16
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1036 15
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1256 11
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 522 11
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1335 9
Россия - ДФО - Магаданская область 496 9
Россия - Восточная Сибирь 300 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2704 8
Россия - ДФО - Амурская область 862 7
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1274 6
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 440 6
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 338 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 217 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46116 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 1016 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 674 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Елизовский район - Елизово - Паратунка 60 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1726 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 689 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Бикинский район - Бикин 28 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18808 3
Россия - СФО - Новосибирск 4707 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 375 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 387 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Петровск-Забайкальский 21 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ 66 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Кроноцкий государственный биосферный заповедник - Долина гейзеров 37 2
Россия - ДФО - Якутия - Анабарский улус - Анабар - Саскылах 19 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Советская Гавань 44 2
Россия - ДФО - Магаданская область - Ольский Муниципальный округ - Тауйск 11 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18367 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1310 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1926 2
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 251 2
Россия - Крайний Север 324 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10537 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6990 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5912 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1333 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 3
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 190 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11451 3
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 933 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1935 2
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 532 2
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2564 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Физика - Градус Цельсия 291 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7296 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6141 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 1
Аренда 2582 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 596 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1828 1
ТАСС Телеком 38 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1169 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 24 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
