Получите все материалы CNews по ключевому слову
МегаФон ДВ МегаФон Дальний Восток МегаФон Дальневосточный филиал
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
МегаФон ДВ и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
|Левыкин Андрей 14 9
|Мамедова Мария 32 6
|Пронина Антонина 4 4
|Савченко Виктор 30 3
|Гончаров Александр 19 3
|Белкина Анна 9 3
|Войтов Алексей 6 2
|Зима Иван 22 2
|Токаренко Максим 47 2
|Колпаков Александр 5 1
|Салтанов Александр 2 1
|Осипенко Владимир 6 1
|Кокурин Владимир 7 1
|Журавель Юрий 9 1
|Сороко Антон 9 1
|Маслов Виктор 3 1
|Пикалов Сергей 2 1
|Шабельников Сергей 1 1
|Литвинчук Анатолий 1 1
|Челышев Илья 36 1
|Трофимчук Денис 52 1
|Солодовник Петр 2 1
|Белогубец Николай 4 1
|Стрельникова Наталья 4 1
|Сгребный Александр 2 1
|Ивашкина Анна 1 1
|Стадухин Михаил 1 1
|Оловянников Дмитрий 69 1
|Базыль Артем 10 1
|Загинай Максим 11 1
|Шпорт Вячеслав 6 1
|Дудов Николай 2 1
|Орловский Виктор 401 1
|Чуприян Александр 9 1
|Костерин Александр 20 1
|Павлов Олег 23 1
|Кылбанова Ирина 1 1
|Муттерперл Михаил 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419144, в очереди разбора - 726285.
Создано именных указателей - 190484.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.