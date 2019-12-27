Главное в огосударствлении российского ИТ-рынка: итоги года

В 2019 г. государство продолжало усиливать свое влияние на отечественном ИТ-рынке — как законотворческой деятельностью, так и вложением средств в масштабные проекты и дорожные карты. Впрочем, законопроекты тоже порой оказывали немедленное воздействие на рынок.

Коррупция или импортозамещение — вот в чем вопрос

В конце февраля был опубликован новый проект постановления правительства «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации...», который в случае принятия существенно усложнил бы поставки зарубежного оборудования в госорганы и госкорпорации и негативно сказался на отечественной ИКТ-отрасли. Пока проект все еще находится на этапе общественного обсуждения независимой антикоррупционной экспертизы.

Карты, деньги…

В апреле правительство распределило p6,2 млрд, выделенные на проекты «Национальной технологической инициативы». Согласно распоряжению правительства, львиная доля средств — свыше p4,4 млрд — будет направлена в адрес Министерства образования и науки (Минобрнауки). Из них p2,4 млрд будут пущены на реализацию дорожных карт НТИ. Еще p1,25 млрд планируется потратить на поддержку деятельности Университета НТИ. Также ведомство окажет финансовую поддержку деятельности АНО «Платформа национальной технологической инициативы» в размере p400 млн. p233,5 млн будут потрачены на нужды инфраструктурных центров и программ по развитию отдельных направлений НТИ. Наконец, p129,6 млн пойдут на проведение технологических конкурсов в целях реализации НТИ.

Фото: ru.depositphotos.com В 2019 г. государство продолжало усиливать свое влияние на отечественном ИТ-рынке

Акции упали. Но отжались

В середине октября комитет Госдумы по информационной политике провел обсуждение законопроекта о значимых информационных ресурсах, согласно которому предлагалось ввести ограничения в 20% на долю владения иностранными физлицами и зарубежными компаниями в подобного рода ресурсах. На следующий день акции одной из таких компаний, «Яндекса», упали на два десятка процентов, капитализация компании уменьшилась на $1,5 млрд. Упали и акции Mail.ru Group, но менее, чем на 2%. Впрочем, закон не приняли и котировки обеих компаний отыграли назад.

Рунет готов к круговой обороне

1 ноября вступил в силу закон «о суверенном интернете», поступивший на рассмотрение в Госудуму в декабре и подписанный Президентом России Владимиром Путиным менее чем через полгода, в мае 2019 г. В обоснование своей позиции власти написали полный список того, чем грозят Рунету заграничные враги и определили три основные категории опасностей: угрозы безопасности, устойчивости и целостности Рунета. В марте 2019 г., до подписания закона «о суверенном Рунете» главой государства, стали известны первые приблизительные размеры затрат на реализацию этого проекта. CNews сообщал, что инвестиции составят в пределах p30 млрд, и это на p10 млрд больше в сравнении с подсчетами сенатора Андрея Клишаса, одного из авторов инициативы об обеспечении устойчивости российского интернета.

Закон о неопределенном круге устройств и приложений

В декабре России Президент России подписал закон о предустановке российского ПО на все гаджеты с поддержкой сторонних приложений, ввозимые в Россию. Закон получил неформальное название «закон против Apple», поскольку эта компания известна своим отрицательным отношением к модификациям своих гаджетов, в том числе в плане программного обеспечения. Формально же закон нуждается в дополнительных подзаконных актах, поскольку из его текста неясно, какие именно устройства подпадают под его действие и какие именно приложения производитель обязан устанавливать. Так что и Apple может найти способ удовлетворения новых норм — с 2018 г. карты Apple в версии для России содержат информацию из справочника 2ГИС, а во времена iOS 6 iPhone поставлялись в Россию с предустановленными «Яндекс.картами».

Сколько нужно госинтеграторов?

В начале декабря на стол премьер-министру Дмитрию Медведеву легло письмо с идей создать на базе фонда «Сколково» ИТ-интегратора для госорганов, который в отличие от коммерческих структур смог бы в полной мере придерживаться политики импортозамещения. При этом на рынке интеграции в госсекторе уже есть безоговорочный лидер, причем из числа госкомпаний — «Ростелеком», победитель последнего рейтинга «Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора». А зачем нам, господин премьер, два госинтегратора? Даже с учетом того, что государство у нас — главный ИТ-заказчик.

Это уже вторая идея за год создания государственной «ИТ-суперкомпании». В апреле стало известно о планах по созданию гигантского предприятия по производству систем хранения данных для исполнения «закона Яровой».