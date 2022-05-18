Сбербанку и VK срочно потребовалась биометрия несовершеннолетних россиян. Власти против

Власти хотят запретить обработку биометрических данных россиян в возрасте до 18 лет. Поправки к законопроекту «О персональных данных» готовы и внесены на рассмотрение в Госдуму. Против них выступает Ассоциация больших данных, в которую входят крупные ИТ-компании и банки. Минцифры выступило с поддержкой Ассоциации.

Бизнесу нужна биометрия подростков

Российский крупный бизнес, в том числе Сбербанк и VK, воспротивился готовящимся изменениям в законодательстве, лишающим их доступа к биометрическим данным несовершеннолетних россиян, пишут «Известия». Эти нововведения касаются закона «О персональных данных» и обеспечивают полный запрет на обработку биометрии россиян, не достигших совершеннолетия (18 лет).

Проект поправок раскритиковала Ассоциация больших данных (АБД). В нее, наряду с холдингом VK (ранее Mail.ru Group) и Сбербанком, входят «Яндекс», Газпромбанк, ВТБ, оператор связи «Ростелеком» и другие компании – представители российского крупного бизнеса. Ассоциация намерена сохранить доступ к биометрическим данным подростков. Свою позицию ее представители аргументируют тем, что после вступления поправок к закону «О персональных данных» лишатся множества современных сервисов, в том числе не смогут дистанционно пользоваться услугами банков, даже с согласия родителей.

С чем не согласна АБД

Поправки к закону «О персональных данных», которые раскритиковали члены Ассоциации больших данных – плод труда группы депутатов, в числе которых сенаторы Андрей Клишас и Андрей Яцкин, а также глава комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Александр Хинштейн. Свой законопроект они направили на рассмотрение в Госдуму в первых числах апреля 2022 г.

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Документ почти полностью запрещает обработку «биометрических персональных данных несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет». Если он вступит в силу, то такие данные нельзя будет использовать в «гражданской» сфере, в том числе при осуществлении банковских операций.

Законопроект предполагает лишь несколько исключений. В частности, биометрию подростков можно использовать в судебных целях, а также в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В дополнение к этому персональные данные несовершеннолетних россиян можно будет обрабатывать при обязательной государственной дактилоскопической регистрации и для противодействия коррупции и терроризму.

Аргументы Ассоциации

Защищая право крупного бизнеса на доступ к персональным данным подростков, Ассоциация больших данных привела несколько доводов в пользу отклонения поправок к закону «О персональных данных». В ее письме указано, что, согласно действующему законодательству, достигшие 14 лет россияне могут совершать некоторые финансовые операции, в том числе открывать вклады в банках. АБД упомянула также, с 16 лет в ряде случаев наступает полная дееспособность, несмотря на то, что до совершеннолетия остается еще два года.

Основной упор АБД делает именно на то, что после вступления законопроекта в силу подростки тут же лишатся доступа к дистанционным банковским сервисам, привязанным к Единой биометрической системе. Также в комментариях Ассоциации упоминается невозможность выдачи несовершеннолетним россиянам пропусков в организации, система безопасности которых построена на биометрии. В качестве примера АБД привела спортивные залы, школы и библиотеки. Как много в России школ и библиотек, вход в которые возможен только по отпечатку пальца, сетчатке глаза или распознаванию лица, Ассоциация не уточняет.

Еще одним аргументом АБД в пользу того, что подготовленный законопроект следует как минимум доработать, стал ее прогноз о росте числе сервисов, завязанных на биометрию. Была упомянута возможность оплаты проезда в метро Москвы посредством системы Face Pay, основанной на технологии распознавания лиц. Здесь следует отметить, что Face Pay не заменила собой традиционные способы оплаты проезда в подземке, а лишь дополнила их. Как сообщал CNews, система функционирует с октября 2021 г.

Варианты компромисса

Со своей стороны АБД предлагает смягчить законопроект и отказаться от полного запрета на обработку биометрии подростков в России. По мнению Ассоциации, следует разрешать ее обработку при наличии согласия законных представителей ребенка или «по решению самого несовершеннолетнего, если законодательство допускает заключение им соответствующих сделок», пишут «Известия».

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В письме АБД говорится, что системы оплаты при помощи биометрии все чаще используются в кафе и магазинах. В Ассоциации считают, что такие системы быстрее и удобнее обычных, плюс они позволяют лучше контролировать и защищать траты подростка. В качестве примера они привели отсутствие необходимости пользоваться картой или наличными, которые можно потерять, и которые могут украсть.

Минцифры поддерживает АБД

Российское Минцифры выразило свое согласие с позицией АБД, сообщает издание. Его представители заявили, что блокировка обработки биометрии подростков «может ущемить их права на дистанционное пользование финансовыми и иными сервисами.

«Полагаем, что инициатива АБД, касающаяся использования биометрических данных лиц с 14 до 18 лет с согласия законных представителей, целесообразна к обсуждению», – заявили представители Минцифры.

Об Ассоциации больших данных

АБД была основана осенью 2018 г. Ее основная цель заключается в создании условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России.

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В составе АБД числятся как крупные ИТ-компании («Яндекс», VK), так и операторы связи – МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Ростелеком». Вместе с ними в ассоциации состоят и несколько российских банков, в том числе Сбербанк, Газпромбанк и банк «Тинькофф».

Также в перечне участников значатся компании Qiwi и oneFactor, которая занимается развитием облачных сервисов и автоматизацией интеллектуального труда на основе технологий машинного и глубокого обучения. Всего же на момент публикации материала АБД насчитывала 15 членов – помимо перечисленных, в ней числились Фонд «Сколково» и Аналитический центр при Правительстве России.