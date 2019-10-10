За отказ отключать пользователей от электронной почты по приказу властей будут штрафовать на миллион

Пакет законопроектов, внесенный в Госдуму, требует от сервисов электронной почты блокировать пользователей, которые распространяют запрещенную информацию, и устанавливает штрафы за непослушание. Для юрлиц штрафы достигают 1 млн руб.



Штрафы для электронной почты

Стали известны размеры штрафов, которые будут налагаться на сервисы электронной почты, если они откажутся блокировать пользователей, распространяющих запрещенную информацию. Штрафы вводятся соответствующим законопроектом, который содержит поправки к Кодексу об административных правонарушениях. Текст документа, внесенного на днях в Госдуму, можно найти в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Чтобы ввести ответственность для организаторов сервисов обмена сообщениями — мессенджеров и сервисов электронной почты — авторы законопроекта воспользовались старой статьей 13.39 КоАП, которая предусматривает ответственность для организаторов сервисов обмена мгновенными сообщениями, то есть только мессенджеров. Из текста статьи просто было исключено слово «мгновенные», чтобы она охватывала также сервисы электронной почты.

Согласно статье, неисполнение организатором сервиса обмена сообщениями обязанностей, прописанных в законодательстве об информации, ИТ и о защите информации, карается наложением штрафа: на граждан — в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. При этом предприниматели, которые работают в данной сфере без образования юрлица, несут административную ответственность как юрлица.

Блокировка пользователей

На днях CNews писал, что группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект, согласно которому пользователей мессенджеров и электронной почты будут блокировать за распространение запрещенной информации. На тот момент текст документа еще не был опубликован, теперь же его можно найти в СОЗД.

Законопроект вводит понятие «организатора сервиса обмена сообщениями», которое объединяет мессенджеры и сервисы электронной почты. Согласно законопроекту, если пользователь мессенджера или электронной почты будет замечен в передаче сообщений, содержащих запрещенную информацию, то уполномоченный федеральный госорган потребует от сервиса заблокировать такого пользователя, и это требование должно быть выполнено в течение суток.

Законопроект о блокировке пользователей электронной почты был разработан под руководством сенатора Андрея Клишаса

Под блокировкой понимается полное лишение пользователя возможности обмениваться сообщениями с другими пользователями. В июле 2019 г. тот же коллектив авторов внес в Госдуму похожий законопроект, но там речь шла о блокировке отдельных сообщений пользователя — только тех, которые содержат запрещенную информацию.

В беседе с «Парламентской газетой» сенатор Александр Башкин, один из авторов законопроекта, пояснил, что речь идет о технической блокировке, «то есть не через спам, а напрямую».

Другие требования

Также законопроект обязывает мессенджеры и сервисы электронной почты идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона. Для этого организаторам сервисов обмена сообщениями нужно будет заключать соответствующие договора с сотовыми операторами.

Как пояснил Башкин, законопроект всего лишь заставит сервисы электронной почты выполнять те же требования, которые уже выполняют сотовые операторы, провайдеры наземной телефонии и операторы мессенджеров. Благодаря идентификации по номеру телефона, e-mail можно будет опосредованно привязать к паспортным данным пользователя, деанонимизировав его личность.

Кроме того, законопроект предлагает внести изменения в пункт 2 части 4.2 статьи 10.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В настоящий момент в законе содержатся положения, которые обязывают организаторов сервисов обмена сообщениями проверять содержимое сообщений с целью оценить правомерность их отправления. Законопроект предлагает исключить соответствующие положения из закона «Об информации», поскольку они противоречат статье 23 Конституции России, гарантирующей в числе прочего тайну переписки. Блокировка пользователей будет производиться только по требованию и на основании данных уполномоченного госоргана.

Зачем это нужно

В пояснительной записке авторы указывают, что «принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений».

В записке отмечается, что в 2019 г. участились случаи распространения заведомо ложных угроз совершения террористических актов. Такие угрозы приходят на электронные почтовые ящики госорганов и объектов инфраструктуры. За этим, как правило, следует эвакуация граждан из мест массового пребывания, указанных в письме как цель теракта. В результате нарушается нормальная работа организаций и объектов инфраструктуры, что влечет за собой значительный экономический ущерб.