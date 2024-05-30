В России нашли способ упростить строительство сотовых сетей вдоль автодорог

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий строительство сетей связи вдоль автодорог. Сейчас оно затруднено из-за противоречий в законодательстве, в результате покрытие региональных дорог сетями сотовой связи достигает 20-40%.

Законопроект о строительстве сетей связи вдоль автодорог

В Государственную думу внесен законопроект об упрощении строительства сетей связи вдоль автомобильных дорог. Авторами документами выступили ряд парламентариев, включая председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

Законопроект предполагает внесение поправок в законы «О связи» и «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» («Об автодорогах») . Закон «О связи» предполагается дополнить следующим пунктом: строительство, эксплуатация, капитальный ремонт, а также перенос линий связи и сооружений связи в границах полос отвода автомобильных дорог осуществляется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельной деятельности с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

В Законе «Об автодорогах» будет дополнена норма, допускающая использование гражданами или юридическими лицами земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации на условиях публичного сервитута. Это будет возможно также для размещения и эксплуатации сооружений связи. При этом сохраняется норма, что прекращение права постоянного пользования данными земельными участками не требуется.

Проблемы с покрытием автодорог сетями сотовой связи

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в России сетями второго поколения сотовой связи стандарта GSM покрыто 90% федеральных автодорог, сетями LTE (четвертое поколение, 4G) – от 54% до 75%. Региональные автодороги покрыты на 20 – 40%. Для дальнейшего развития систем вызова экстренных оперативных служб «112» и применения технологий беспилотного транспорта и интернета вещей потребуется полное покрытие сетями мобильной связи федеральных, региональных и межмуниципальных автодорог.

У российских операторов связи возникает ряд проблем при строительстве и размещении объектов и линий связи вдоль дорог, а также при использовании государственной и муниципальной собственности рядом с автодорогами: противоречия в различных федеральных законах, административные и регуляторные барьеры и отсутствие единых условий для размещения объектов и линий связи.

Противоречия в законодательстве

Первое противоречие состоит в том, что сейчас Закон «Об автодорогах» допускает прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полос отвода автомобильных дорог. При этом закон не содержит единообразного определения «инженерных коммуникаций». В то же время Закон «О связи» определяет сооружения связи как «объекты инженерной инфраструктуры».

Из-за различий в терминологическом аппарате федеральных законов однозначно не установлено, какие именно объекты инфраструктуры связи могут размещаться в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, говорят авторы законопроекта. На практике это вызывает сложности, когда владельцы автодорог отказывают в размещении линий и сооружений связи, опираясь на нормы Закона «Об автодорогах», так как по-разному трактуют понятие «инженерные коммуникации» Таким образом, создаются дополнительные сложности, затягивающие процесс обеспечения качественной сотовой связью автодорог.

Нынешним законопроектом предлагается однозначно закрепить, что сооружения связи в целях Закона «Об автодорогах» (при учете допустимых габаритов) могут размещаться в границах полос отвода автомобильных дорог.

Второе противоречие состоит в том, что в настоящее время между операторами связи и владельцами автодорог отсутствует единый порядок взаимодействия при строительстве (прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации) линий связи в границах полосы отвода автомобильной дорог. Согласно Гражданскому кодексу (ГК), реконструкция, капитальный ремонт существующего линейного объекта осуществляется в соответствие с договором. Одним из существенных условий такого договора предусматривается, что правообладателям существующих линейных объектов возмещаются расходы на реконструкцию, капитальный ремонт таких объектов в связи с планируемым строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, в том числе объектов транспортной инфраструктуры.

В то же время ГК регламентирует не все случаи реконструкции, капитального ремонта линейного объекта. В соответствии со статьей «Об автодорогах», прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода автомобильной дороги осуществляются владельцами таких инженерных коммуникаций на основании договора, заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной дороги.

При этом владельцы автомобильных дорог при заключении договоров зачастую не руководствуются положениями ГК, в связи с чем операторы поставлены в зависимость от владельцев автодорог. В связи с этим в Законе «О связи» предполагается установить, что строительство, эксплуатация, капитальный ремонт, а также перенос линий связи и сооружения связи в границах полос отвода автомобильных дорог осуществляется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

Третье противоречие состоит в том, что в текущей редакции Закона «О связи» установлено, что при переносе или переустройстве линий связи и сооружений связи вследствие строительства, расширения территорий поселений, капитального ремонта, реконструкции зданий, строений, сооружений, дорог и мостов, освоения новых земель, переустройства систем мелиорации, разработки месторождений полезных ископаемых и иных нужд оператору связи возмещаются расходы, связанным с такими переносом и переустройством, если иное не предусмотрено законодательством об автомобильных дорог и о дорожной деятельности.

Указанное изъятие работает исключительно для автодорожной сферы и на практике создает условия, когда владелец автодороги, для строительства которой нужно перенести линии, не только переносит объекты связи, но и запрашивает у оператора связи средства за перенос. Законопроектом предлагается установить для автодорожной сферы общий принцип работы с операторами связи при переносе линий связи, убрав действующее исключение, предусмотренное сегодня Закона «О связи».