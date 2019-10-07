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Москвич вернул себе квартиру, которую у него украли с помощью поддельной электронной подписи

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, Текст: Валерия Шмырова

Москвич смог вернуть через суд квартиру, которую мошенники оформили на другое лицо с помощью поддельной электронной подписи. Ни жертва, ни новый собственник квартиры не знали о заключении договора, и ни один из них не имеет электронной подписи. Следствие выясняет, как заключение такой сделки стало возможным.

Решение суда

Суд вернул жителю Москвы квартиру, которую у него смогли отнять мошенники, подделавшие его цифровую подпись. Решение было принято Бабушкинским районным судом Москвы, информацию о нем можно найти на официальном портале судов общей юрисдикции.

Владельцем квартиры является Роман Салтовский. Жилье расположено в Бабушкинском районе. Квартира досталась Салтовскому по наследству, он владеет ею пять лет.

Весной 2019 г. Салтовский случайно обнаружил, что больше не является собственником квартиры — на очередной квитанции за коммунальные услуги в графе «Собственник» стояли ФИО неизвестного ему человека. Исследовав документы, он понял, что квартира стала предметом договора дарения, заключенного в октябре 2018 г. Договор был подан в соответствующие инстанции в электронной форме. Для его удостоверения использовались электронные подписи сторон.

В своем иске Салтовский пояснил суду, что никогда не оформлял электронную подпись. Согласно дарственной, права собственности на квартиру перешли жителю Уфы, который и был признан ответчиком по делу. Ответчик заявил, что у него тоже никогда не было электронной подписи, и о заключении договора от его имени ему ничего не известно.

Это стало первым преступлением такого рода, зарегистрированным в России. Суд аннулировал договор, но каким образом он вообще мог быть заключен между двумя лицами, у которых нет электронных подписей, следствию еще предстоит выяснить. В настоящий момент по факту мошеннических действий с квартирой возбуждено уголовное дело.

Закон о запрете электронной подписи

Напомним, с появлением электронной подписи злоумышленники изобрели новый вид мошенничества с недвижимостью. Они стали подделывать электронную подпись собственника и заверять ею документы, необходимые для передачи прав на недвижимость, а затем удаленно подавать эти документы в органы регистрации.

В связи с этим 2 августа Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые правила применения усиленной квалифицированной электронной подписи для оформления сделок с недвижимостью. Документ внес поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости». Поправки разработал председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Суд вернул владельцу квартиру, украденную с помощью поддельной электронной подписи

Согласно закону, дистанционная перерегистрация прав на недвижимость с использованием электронный подписи по умолчанию запрещена. Чтобы заключить такую сделку, необходимо получить письменное согласие владельца недвижимости. Это правило вступило в силу 13 августа.

Владелец недвижимости должен подать в регистрационный орган заявление на бумаге, где он выразит свое согласие на применение электронной подписи при проведении сделок с его недвижимостью, подразумевающих переход права собственности к другому лицу. После подачи такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена специальная отметка, разрешающая дистанционное заключение сделок.

Если владелец не подал заявление, и такой отметки нет, то заключить сделку в удаленном режиме будет невозможно. Даже если стороны, заключающие сделку, удаленно подадут необходимые документы, заверенные электронной подписью, без отметки в ЕГРН эти документы не будут рассматриваться, их сразу вернут.

Заявление на внесение отметки в ЕГРН можно подать как на все принадлежащие владельцу объекты недвижимости сразу, так и на каждый по отдельности. Отметка в ЕГРН должна появиться в течение пяти рабочих дней. Ее можно удалить, после чего проведение дистанционных сделок с данной недвижимостью с помощью электронной подписи вновь будет запрещено. Она удаляется по заявлению собственника или по решению суда. Данная норма вступит в силу через 90 дней после опубликования закона.

Как было раньше

До этого система была другая — удаленные сделки с недвижимостью с применением электронной подписи были по умолчанию разрешены. Но владелец недвижимости мог подать заявление, чтобы оформить запрет, по которому сделки с его недвижимостью нельзя проводить без его личного участия. Речь идет о той же группе сделок — подразумевающих передачу или прекращение права собственности.

После подачи заявления в ЕГРН точно также появлялась отметка, только запретительная, а не разрешительная. При наличии этой отметки никакие третьи лица, даже если у них была нотариально заверенная доверенность от владельца, не могли заключить сделку без него. Механизм пришлось изменить с «по умолчанию разрешено» на «по умолчанию запрещено» потому, что не все владельцы знали о возможности оформления индивидуального запрета.

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