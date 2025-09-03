Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гаврилов Сергей
УПОМИНАНИЯ
Гаврилов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux OS 10606 2
|Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
|Microsoft Office 3880 1
|Intel x86 - архитектура процессора 1946 1
|Apple iPhone 6 4863 1
|Apache OpenOffice 482 1
|Microsoft Windows XP 2412 1
|Microsoft Windows 16112 1
|Медведев Дмитрий 1658 2
|Алкснис Виктор 70 2
|Поносов Александр 69 2
|Путин Владимир 3292 1
|Овчинский Владислав 229 1
|Дегтев Геннадий 270 1
|Протопопова Наталья 1 1
|Артемьев Игорь 91 1
|Крашенинников Павел 17 1
|Чайка Юрий 42 1
|Aaser Svein - Аасер Свен 8 1
|Говорухин Сергей 1 1
|Рейман Леонид 1053 1
|Гринь Виктор 8 1
|Злобин Юрий 6 1
|Субботина Тамара 1 1
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 140 1
|Аллаярова Зинната 1 1
|Шкварчук Наталья 1 1
|Aaser Svein - Аазер Свэйн 1 1
|ITResearch 121 1
