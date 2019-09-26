SAP и UNICEF запускают глобальную образовательную инициативу для молодежи

SAP и UNICEF помогут молодым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, получить качественное образование, а также необходимые навыки для жизни и работы. О партнерстве было объявлено на 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, трехлетний глобальный проект объединит бизнес, государство, а также некоммерческие организации, чтобы создать устойчивые образовательные модели.

В рамках партнерства будут разработаны стандартизированные национальные учебные планы и программы по трудоустройству. Также планируется проводить углубленные исследования с целью повысить информированность о доступных возможностях и наладить коммуникацию между будущими работодателями и потенциальными сотрудниками. Мировая статистика на сегодняшний день удручающая – каждый пятый молодой человек не имеет работы, образования и профессиональной подготовки. Еще большее число опрошенных не готовы осваивать новые знания и навыки, необходимые для поиска достойной работы, так как плохо ориентируются в требованиях, которые предъявляет быстро меняющаяся цифровая экономика.

Генриетта Форе, исполнительный директор UNICEF, сказала: «Для молодых людей успешное будущее напрямую связано с качественным образованием, от него зависит их готовность к современным вызовам. Наша совместная инициатива с SAP поможет зарядить молодежь энергией и идеями, воплощая которые они будут развивать экономику своих стран».

К 2030 г. компании и организации по всему миру должны быть готовы трудоустроить около 2 млрд человек. В проект планируется вовлечь молодежь из Африки, Азии и Европы, инициатива стартует в Индии, Турции и Вьетнаме. Она станет частью глобального партнерства «Поколение без границ», направленного на подготовку молодых людей к активной общественной жизни. «Поколение без границ» второй год подряд привлекает государственные и частные инвестиции в развитие образования и поддержку занятости молодежи.

Билл Макдермотт, генеральный директор SAP, отметил: «Проблема равных возможностей беспокоит людей во всем мире, компании должны сосредоточить усилия на повышении квалификации своих настоящих и будущих сотрудников, вне зависимости от их возраста и места проживания. Вместе с UNICEF мы создадим учебные программы, которые станут основой для начала карьеры, расширим сотрудничество с государственным сектором. Это отличный пример инициативы, полезной как бизнесу, так и обществу».