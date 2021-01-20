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RRC Group договорилась о партнерстве с Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

RRC Group объявила о подписании партнерского соглашения с Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (MEHITS). Согласно условиям договора, компания RRC займется продвижением решений MEHITS в области кондиционирования воздуха и отопления, а также охлаждения IT-объектов на территории России.

С помощью продуктов MEHITS партнеры RRC смогут реализовать проекты, требующие поддержания необходимых параметров температуры, влажности, качества воздуха и уровня шума и тем самым повысить рентабельность объектов недвижимости. В свою очередь, системы охлаждения центров обработки данных от MEHITS – эффективный инструмент для обеспечения бесперебойной работы серверной инфраструктуры и сокращения эксплуатационных затрат.

Компания Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. разрабатывает решения, направленные на обеспечение комфорта в жилых и офисных зданиях, гостиницах, торговых центрах – помещениях, в которых люди проводят значительную часть времени. MEHITS представлена на рынке двумя брендами – Climaveneta и RC. Climaveneta – профессиональная структура, которая занимается созданием инженерных систем поддержания оптимальных параметров микроклимата. Линейка продуктов Climaveneta включает передовые решения, обеспечивающие технологичность эксплуатации, энергоэффективность и экологическую устойчивость современных объектов строительства. RC – бренд, специализирующийся на системах охлаждения центров обработки данных.

В рамках сотрудничества с MEHITS компания RRC будет предлагать российским партнерам системы кондиционирования, системы охлаждения, чиллеры и фанкойлы. В числе преимуществ продукции – энергосберегающие технологии, низкий уровень шума, безупречное инженерное исполнение и высокая производительность, а также возможность кастомизации и быстрой доставки. Широкий ассортимент оборудования с различными вариантами конфигурации позволяет подобрать решение в соответствии со спецификой конкретного проекта. Использование инноваций упрощает обслуживание техники и увеличивает срок ее службы.

«В стремлении соответствовать требованиям наших партнеров выражается позиция компании RRC, непрерывно расширяющей спектр доступных инструментов для строительства ЦОДов, - говорит Инесса Михалёва, менеджер по развитию бизнеса RRC. - На данный момент мы располагаем полным ассортиментом решений, которые позволяют реализовывать комплексные программы строительства центров обработки данных и применять проектный подход к управлению их развитием. Мы рады предложить нашим партнерам новый модельный ряд от MEHITS и вместе приступить к решению сложных и интересных задач».

«Интеллектуальное управление микроклиматом становится реальностью благодаря решениям MEHITS, – рассказывает Сергей Новиков, продакт-менеджер направления «Холодильные машины и вентиляция», Mitsubishi Electric. – Мы расцениваем здание и систему климат-контроля в качестве единого целого и предлагаем механизмы, которые дают возможность регулировать происходящее и поддерживать оптимальные показатели окружающей среды. Системы охлаждения для ЦОДов – неотъемлемая часть инфраструктуры, так как эффективнее охлаждение снижает уровень потребления электроэнергии. Мы верим в успех нашего сотрудничества с RRC, так как наша общая цель – реальные преимущества, которые получит каждый партнер, использующий решения MEHITS».

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