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В PT Industrial Security Incident Manager появилась возможность пополнять базу знаний пакетами экспертизы

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Базу индикаторов промышленных киберугроз программно-аппаратного комплекса глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) теперь можно пополнять пакетами экспертизы ИБ. Первый экспертный пакет уже доступен пользователям для загрузки. Он включает в себя правила обнаружения угроз для оборудования и систем австрийской компании B&R Industrial Automation, которые применяются в нефтегазовой, горнодобывающей, перерабатывающей промышленности и других отраслях.

«Сегодня ключевой характеристикой систем анализа промышленного трафика является объем заложенных в них уникальных экспертных знаний. Последние несколько лет мы постоянно работаем над повышением объема и качества экспертизы, доступной пользователям в наших продуктах, — сказал Роман Краснов, эксперт по информационной безопасности промышленных систем Positive Technologies. — Включение самой актуальной информации об уязвимостях и новых техниках атакующих, а также своевременная доставка наших наработок в PT ISIM, в том числе с помощью пакетов экспертизы, — важнейшие элементы в повышении уровня защищенности промышленных систем наших клиентов».

Первый пакет экспертизы включает специализированные индикаторы угроз для оборудования и систем B&R Industrial Automation (ПЛК серии X20 и системы управления производственными процессами APROL). Они помогут специалистам по ИБ, работающим с PT ISIM, выявлять в трафике признаки эксплуатации уязвимостей во всем стеке протоколов B&R (ANSL, INA2000, IOSHTTP, IOSYS и др.) и детектировать потенциально опасные команды управления оборудованием производства B&R Industrial Automation. Своевременное обнаружение такой активности позволит предотвратить несанкционированное изменение режимов работы АСУ ТП и пресечь возникновение аварийных ситуаций.

Пакет экспертизы дополняет входящую в PT ISIM уникальную базу индикаторов промышленных киберугроз PT ISTI. Она содержит более 4 тыс. сигнатур и правил обнаружения различных атак на распространенные системы ABB, Emerson, Hirschmann, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa и др. Базу PT ISTI регулярно пополняет команда экспертов по безопасности промышленных систем управления Positive Technologies.

Выход экспертных пакетов планируется ежемесячно.



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