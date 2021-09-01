PT ISIM выявляет эксплуатацию критически опасных уязвимостей в комплексе промышленной автоматизации CODESYS

В систему глубокого анализа промышленного трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) добавлен пакет экспертизы для обнаружения попыток эксплуатации уязвимостей в ПЛК WAGO и программном комплексе промышленной автоматизации компании CODESYS, программное обеспечение которой используют многие зарубежные и российские производители контроллеров. Новые правила позволяют обнаруживать попытки доступа злоумышленников с высокими привилегиями к файловой системе контроллеров, атаки типа «отказ в обслуживании» и вмешательство в работу PC-систем, выполняющих функции ПЛК.

Описанные уязвимости были обнаружены экспертами Positive Technologies и впоследствии устранены CODESYS. Однако далеко не все пользователи устройств оперативно устанавливают обновления, поэтому риск эксплуатации этих уязвимостей остается. Атакующим может даже не потребоваться авторизация, достаточно иметь лишь сетевой доступ к промышленному контроллеру. Программное обеспечение компании используют для разработки собственных ПЛК более 15 разработчиков по всему миру, включая WAGO, Beckhoff, Kontron, Moeller, Festo, Mitsubishi и HollySys. Шесть уязвимостей, выявленных нашими экспертами, имеют критически высокий уровень опасности (10 из 10 баллов по шкале CVSS 3.0), три — высокий уровень опасности (8,8 балла), еще одна получила оценку 5,3. Новый пакет экспертизы PT ISIM позволит обнаружить попытки эксплуатации этих уязвимостей в ПЛК WAGO и программном комплексе промышленной автоматизации CODESYS.

В состав нового пакета экспертизы PT ISIM вошли правила, позволяющие обнаружить вредоносную активность с использованием уязвимостей в контроллерах WAGO PFC200 и программном обеспечении CODESYS, в том числе эксплуатацию уязвимостей в системе реального времени CODESYS Control V2 communication, которая позволяет встраиваемым PC-системам выполнять функции ПЛК (CVE-2021-30186, CVE-2021-30188); получение доступа к файловой системе контроллера с правами на чтение и модификацию (CVE-2021-21001); отказ в обслуживании сервиса iocheckd, предназначенного для проверки входов и выходов ПЛК, а также отображения его конфигурации (CVE-2021-21000).

«По нашим данным, в I квартале 2021 года 11% атак были направлены на промышленные компании. Они занимают второе место после атак на госучреждения. Злоумышленники тщательно отслеживают информацию о новых уязвимостях и стараются как можно скорее использовать их в своих атаках, особенно если эти уязвимости имеют широкий спектр применимости, как в данном случае, — отмечает Роман Краснов, эксперт по информационной безопасности промышленных систем Positive Technologies. — Обновление ПО промышленных систем для устранения проблем безопасности всегда является сложной, а иногда и невыполнимой задачей в условиях необходимости поддерживать непрерывность производственных процессов. Поэтому важно обеспечить столь же непрерывный мониторинг безопасности АСУ ТП с помощью современных средств глубокого анализа промышленного трафика (Industrial NDR). Кибератака никогда не происходит мгновенно, и важно вовремя обнаружить следы подготовки к ней, а значит и своевременно ее предотвратить».

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Это уже шестой пакет экспертизы в PT ISIM. Ранее были опубликованы правила, позволяющие обнаружить попытки эксфильтрации данных и туннелирования соединений из АСУ ТП, использование инструментов для пентеста, похищенных у FireEye, попытки эксплуатации уязвимостей в роутерах MikroTik, коммутаторах Cisco и службе удаленного рабочего стола Windows, а также в ОС для встраиваемых устройств VxWorks и программном обеспечении Cisco. Кроме того, были опубликованы специализированные индикаторы угроз для оборудования и систем B&R Industrial Automation.

Новый пакет экспертизы дополняет входящую в PT ISIM базу индикаторов промышленных киберугроз PT ISTI, которая содержит более 4000 индикаторов и правил обнаружения различных атак на оборудование ABB, Emerson, Hirschmann, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa и других производителей АСУ ТП.