Российский интегратор нанял полсотни ИТ-специалистов из американских и японских компаний

«Т1» нанял десятки ИТ-специалистов из закрывшихся российских представительств иностранных компаний. Команда интегратора пополнилась сотрудниками Honeywell, Emerson, Yokogawa и других. Они займутся разработкой, внедрением и техподдержкой решений промышленной автоматизации.



«Хантинг» ИТ-специалистов

Как стало известно CNews, российский интегратор «Т1» «схантил» полсотни ИТ-специалистов иностранных компаний для разработки решений промышленной автоматизации. Об этом CNews рассказали представители компании.

В частности, команда из 50 человек состоит из ключевых специалистов американских Honeywell и Emerson, шведско-швейцарской компании ABB, японской Yokogawa и других. В среднем у членов команды около 15 лет опыта работы по специальности и более 350 выполненных проектов.

Большинство сотрудников были наняты из закрывшихся представительств иностранных компаний. Они специализируются на разработке, поставке, внедрении, а также техподдержке проектов автоматизированных систем управлений технологическими процессами (АСУТП) и высокотехнологичных решений.

Кто возглавит центр

Центр компетенций промышленного инжиниринга и автоматизации возглавил выходец из американской корпорации Honeywell Александр Шаповалов. Он займется организацией работ по поддержке продаж, внедрению, сопровождению и развитию решений в области промышленной автоматизации, в том числе собственных продуктов компании. Шаповалов сменил в должности Максима Маркина, который был назначен в 2021 г. Представители компании не уточнили, причины и место, в которое ушел Маркин.

Фото: «Т1» «Т1» трудоустроил полсотни ИТ-специалистов закрывшихся российских представительств иностранных компаний

Шаповалов имеет обширный опыт стратегического и операционного управления коммерческой деятельностью компаний, а также создания и развития направления промышленной автоматизации. В 2005 г. Александр Шаповалов окончил магистратуру Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «Теоретическая электротехника и электрификация промышленности».

Свою карьеру он начал в 2004 г. в качестве инженера первой категории «Газавтоматики». С 2008 г. работал в Honeywell (американской корпорации, производящей электронные системы управления и автоматизации), где прошел карьерный путь от старшего менеджера по работе с ключевыми клиентами до директора по стратегическому развитию в подразделении «Промышленная автоматизация». Александр отвечал за развитие направления, стратегическое и операционное управление коммерческой деятельностью компании.

Решения «Т1» в области автоматизации

Центр компетенций промышленного инжиниринга и автоматизации был создан в марте 2021 г. Деятельность центра была сосредоточена на проектах по модернизации основных средств производства — создании или реконструкции энергоцентров, котельных и линейных объектов для промышленных предприятий и ЖКХ. В том числе компания начала заниматься созданием цифровых двойников процессов и предприятия в целом, интеллектуальным мониторингом с элементами прогностики промышленного оборудования, решениями IoT и управлением производственными процессами.

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В 2022 г. портфель продуктов был расширен решениями российский производителей АСУТП, системами управления производственными процессами MES (Manufacturing Execution System), календарного планирования APS (Advanced Planning and Scheduling), компьютерных тренажеров операторов технологических установок, системами усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП). Продукты предназначены для непрерывных и дискретных типов производств, для всей цепочки производства: добычи сырья, транспортировки, переработки, производства, первичного и вторичного распределения.

«Т1» реализует проекты для всех основных отраслей промышленности, включая нефтегазовую, химическую, горно-добывающую, металлургическую, энергетическую и машиностроение. Команда направления промышленной автоматизации выполняет комплексные проекты автоматизации «под ключ», включая поставку аппаратного обеспечения и ПО, проектирование, инжиниринг, пуско-наладку, обучение пользователей, опытно-промышленные испытания, проектирование и поставку средств информационной безопасности, а также постгарантийное сопровождение и поддержку, отметил Александр Шаповалов.

Замена Siemens и Ansys

В октябре 2022 г. CNews писал о выходе «Т1» на рынок систем автоматизированного проектирования (САПР). Для этого компания сформировала новый департамент продуктовой разработки для автоматизации инженерного анализа в промышленности.

Интегратор занялся разработкой решений для автоматизации инженерных расчетов (продукта класса CAE, Computed Aided Engineering), которые заменяют иностранные аналоги таких компаний как Siemens и Ansys.