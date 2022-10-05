Российский интегратор разрабатывает САПР, которая заменит системы Siemens и Ansys

«Т1» выходит на рынок САПР. Интегратор займется разработкой решений для автоматизации инженерных расчетов, которые заменят иностранные аналоги компаний Siemens и Ansys. При этом в «Т1» считают, что пока на российском рынке решений такого уровня нет.



Новое направление «Т1»

Как стало известно CNews, российский интегратор «Т1» займется разработкой системы автоматизированного проектирования (САПР). Для этого компания сформировала новый департамент продуктовой разработки для автоматизации инженерного анализа в промышленности.

Возглавит его Александр Собачкин, ранее занимавший должность директора направления R&D в компании Siemens PLM. Новый отдел «Т1» займется разработкой продукта класса CAE (Computed Aided Engineering) для автоматизации инженерных расчетов.

Продукт «Т1» может заменить такие решения зарубежных вендоров как Ansys, Simcenter Star-CCM+, Simcenter 3D, Simcenter FLOEFD (Siemens PLM) и семейство MSC (DP Technology).

В «Т1» рассматривают возможность воспользоваться грантовой поддержкой Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд содействия инновациям («Фонд Бортника») и «Сколково», рассказали CNews в компании. Сроки выхода ПО на рынок в организации не уточняют.

Подробнее о продукте

Продукт будет предназначен для инженеров-конструкторов и инженеров-расчетчиков в конструкторских бюро. Его могут применять в приборостроении, авиастроении, ракетно-космической и нефтегазовой отрасли, автомобилестроении, судостроении, энергетике и т. д.

Решение будет включать несколько специализированных модулей, например «Модуль анализа печатных плат», «Модуль анализа силовой электроники», «Модуль анализа оптики и фотоники» и пр.

Компьютерное моделирование позволяет оценить влияние изменяющихся термодинамических параметров среды (давление, скорость, расход жидкости, температура жидкости и твердого тела, напряжение, деформации т. п.) на конструируемое изделие в реальных условиях эксплуатации.

«По мнению экспертов, качественные CAE-продукты позволяют сократить время моделирования на 75%, и повысить производительность до 40 раз», — отметил Михаил Книгин, исполнительный директор «Т1». Применение подобных технологий может увеличить доходы компании на 10% и ускорить время выхода продукта на рынок на 50%, улучшив его качество на 25%, добавил он.

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Сокращение затрат достигается за счет обнаружения конструктивных проблем на ранних этапах проектирования и уменьшения количества дорогостоящих натурных экспериментов, в том числе с возможностью полного отказа от них.

Востребованность CAE

В едином реестре российского ПО Минцифры зарегистрировано более десятка продуктов класса CAE c различным уровнем функциональной зрелости. По оценке «Т1», ни один из них пока не может достойно конкурировать с ведущими зарубежными аналогами.



Согласно анализу госзакупок за 2020 г., лидером отечественного рынка САПР является «Аскон», на долю которого приходится почти 37% всех закупок. После «Аскона» вторую позицию российского рейтинга занимает «Нанософт».

Среди иностранных разработчиков выделялся Ansys, который показал прирост объема госзакупок на 96% и занял второе метро после лидера Siemens Digital Industries Software.

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Сумма госзакупок всего российского инженерного ПО составила 928 млн руб., тогда как показатели 2019 г. были на уровне 737 млн руб. При этом объем закупок зарубежного ПО в 2020 г. сократился на 3% и составил 2,65 млрд руб. против 2,7 млрд руб. в 2019 г. Общее количество закупок в отчетный период — 417 шт.