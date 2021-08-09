Названы российские и зарубежные лидеры поставок САПР в госсектор

Объем закупок российских САПР в 2020 г. увеличился на 12%, следует из анализа госзакупок. Лидер отечественного рынка — «Аскон», на долю которого приходится почти 37% всех закупок. Отличился также РФЯЦ-ВНИИЭФ, разработчик отечественного ядерного оружия, входящий в состав «Росатома». Объем закупок РФЯЦ-ВНИИЭФ вырос на 310% по сравнению с 2019 г. Среди иностранных разработчиков выделяется Ansys, который показал прирост объема госзакупок на 96% и занял второе метро после лидера Siemens Digital Industries Software.

Анализ закупок САПР

В 2020 г. объем закупок российских систем автоматизированного проектирования (САПР) увеличился на 12% по сравнению с 2019 г., говорится в аналитическом отчете «Аскона», крупнейшего российского разработчика инженерного ПО. Компания составила отчет путем анализа сайта госзакупок, его копия имеется в распоряжении CNews.

Среди российских производителей первое место по объему закупок занимает сам «Аскон». Компания поставляет почти 38% от общего объема закупок. За весь период 2020 г. ПО компании было закуплено на 348,8 млн руб. Этот показатель почти на 29% больше показателя 2019 г.

Объем закупок российских САПР увеличился на 12%

Сумма госзакупок всего российского инженерного ПО составила 928 млн руб., когда показатели 2019 г. были на уровне 737 млн руб. При этом объем закупок зарубежного ПО в 2020 г. сократился на 3% и составил 2,65 млрд рублей (против 2,7 млрд руб. в 2019 г.). Общее количество закупок — 417 шт.

«Если пять лет назад доля российского ПО в общей сумме всех закупок составляла 16%, то сейчас она выросла до 26%, — рассказал CNews руководитель специальных проектов “Аскона” Павел Щербинин. — Прогресс есть, но соотношение все еще говорит о серьезной зависимости, и она характерна для отраслей, имеющих критическое значение для безопасности и технологического суверенитета страны: авиация, судостроение, космос, атомная промышленность».

Российские лидеры САПР

После «Аскона» вторую позицию российского рейтинга занимает «Нанософт». Объем закупок ПО компании составил 11% от общего числа российских производителей и достиг суммы в 103 млн руб. Этот показатель на 8% больше, чем в 2019 г. На третьем месте оказался Csoft с долей 9,8% от общего объема закупок. Однако показатель компании уменьшился на 50% по сравнению с 2019 г. и составил 90,9 млн руб.

«Если учитывать, что Csoft и “Нанософт” являются частями одной компании, и рассматривать их объемы вместе, они занимают среди российских производителей ПО долю в 21%», — комментируют авторы документа.

На четвертом месте Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), входящий в состав госкорпорации «Росатом». РФЯЦ-ВНИИЭФ — разработчик отечественного ядерного оружия, создатель советской атомной бомбы. В 2020 г. РФЯЦ-ВНИИЭФ увеличил объем закупок на 310% (87 млн руб. с долей в общем объеме закупок в 9,4%). При этом в 2019 г. институт занимал шестое место. В «Асконе» отказались прокомментировать, за счет каких контрактов показатели института выросли.

В сентябре 2020 г. CNews писал о планах «Росатома» сделать РФЯЦ-ВНИИЭФ главным российским поставщиком САПР. Письмо с соответствующим предложением госкорпорация направила директору департамента оборонной промышленности Правительства Николаю Архипову. «Росатом» продвигал разработку САПР «Логос» (ПО для автоматизации разработки проектов, моделей и чертежей). Тогда «Росатом» заявлял, что «Логос» — единственное отечественное ПО, которое может конкурировать с зарубежными аналогами. Однако Минпромторг, как писал «Коммерсант», эту идею раскритиковал. К критике министерства присоединились и производители инженерного ПО.

Зарубежные лидеры САПР

Первое место по объему госзакупок среди зарубежных производителей, как и в 2019 г., занимает Siemens Digital Industries Software, дочернее предприятие немецкого концерна Siemens. Его доля в общем объеме закупок за 2020 г. составляет 23,9% (855,5 млн руб.). Однако Siemens демонстрирует снижение объема на 3,7% по сравнению с 2019 г.

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Второе место в 2020 г. занимает Ansys. Согласно отчету, объем закупок американского производителя увеличился на 96% по сравнению с 2019 г. Общая сумма закупок составила 702,9 млн руб. В 2019 г. Ansys занимал четвертое место в списке лидеров. «Со своей стороны отмечаем интерес к CAE-системам и связываем это с движением компаний к реализации концепции “цифрового двойника”», — прокомментировали результаты Ansys авторы отчета.

На третьем месте компания Autodesk с долей 8,9% в общем объеме (320 млн руб.). В отчете отмечается, что Autodesk в 2019 г. занимал первое место среди зарубежных производителей. Четвертое место среди зарубежных производителей занимает французская компания Dassault. Объем закупок оборуования компании в 2020 г. составил 270 млн руб., что больше на 40 млн руб. уровня 2019 г. И пятое место с долей в 5,4% занимает американский производитель Bentley (195,2 млн руб.).

Комментарий «Аскона»

Авторы документа выделили два основных фактора, которые оказали влияние на рост объема российского ПО. «Помогает государственная поддержка спроса на отечественное инженерное ПО, — расскахали CNews авторы документа. — С одной стороны, последовательная политика импортонезависимости и ограничение использования зарубежного ПО в стратегически важных отраслях. С другой, подкрепление этой политики в виде финансовых стимулов — субсидий предприятиям на покупку и внедрение отечественного ПО, льготных кредитов».

«Второй — наращивание технологических возможностей отечественного ПО. Сегодня с помощью российского программного обеспечения решаются сложнейшие инженерные задачи, которые до недавнего времени были под силу только зарубежным комплексам», — отмечают представители «Аскона».

В конце июля 2021 г. CNews писал о поручении председателя Правительства Михаила Мишустина Минпромторгу и Минцифры подготовить план по развитию и внедрению российского инженерного и промышленного ПО до октября 2021 г. Речь идет о создании мультисервисной платформы для поиска заказчиков и разработчиков программно-технических решений, а также финансировании проектов, которые будут использовать данную платформу.