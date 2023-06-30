Фирма «1С» объявила о планируемом выпуске решения 1С:Itilium

«Деснол софт» и фирма «1С» объявили о планируемом выходе совместного решения для управления ИТ-услугами — 1С:Itilium. С таким заявлением выступил коммерческий директор компании «Деснол софт» Сергей Ребрин. Об этом CNews сообщили представители «Деснол софт».

В целях оптимизации развития ITSM-решений на платформе «1С:Предприятие» руководством фирмы «1С», компаний «1С:Рарус» и «Деснол софт» было принято решение о слиянии линеек решений 1C:ITIL и «Итилиум» с последующим выпуском и развитием линейки современных решений 1С:Itilium. Решения линейки 1С:Itilium будут предназначены для автоматизации процессов управления услугами в области информационных технологий и других функциональных областях.

Выход новой системы запланирован на осень 2023 г.

История вопроса

Программный продукт Service Desk «Итилиум» был разработан компанией «Деснол софт» и увидел свет в 2007 г. В 2010–2014 гг. фирма «1С» совместно с компанией «1С-Рарус» выпустила линейку программных продуктов «1С:Itil Управление информационными технологиями предприятия» версий Стандарт, Проф и Корп. При этом линейка решений «Итилиум» компании «Деснол софт» параллельно развивалась на платформе «1С:Предприятие».

В 2023 г. в целях оптимизации развития ITSM-решений на платформе «1С:Предприятие» фирма «1С», компания «1С-Рарус» и компания «Деснол софт» достигли договоренности о передаче с 01.07.2023 решений 1C:ITIL для сопровождения партнеру «Деснол софт» с последующим выпуском и развитием совместно с «Деснол софт» линейки современных решений 1C: 1С:Itilium для замены линеек решений 1C:ITIL и «Итилиум».

При разработке линейки решений 1С:Itilium учтен опыт автоматизации процессов управления услугами, накопленный при внедрении и эксплуатации продуктов «Итилиум» компании «Деснол софт» на предприятиях различных отраслей и форм собственности, среди которых: «Дикси», «Рико Рус», «Иокогава Электрик СНГ», «Управляющая компания Агрохолдинга Кубань», «Транслом», «Управление информационных технологий и связи г. Казани», «Российский футбольный союз» и др.

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Решения линейки 1С:Itilium будут предназначены для автоматизации процессов управления услугами как в области информационных технологий, так и в других функциональных областях. Функциональность 1С:Itilium будет реализована с учетом требований стандартов ISO 9000 (ГОСТ Р ИСО 9000-2015) и ISO 20000 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000).

Для пользователей 1C:ITIL и «Итилиум» будет предусмотрена возможность перехода на новые решения линейки 1С:Itilium с минимальными затратами на апгрейд основных поставок и лицензий. При переходе пользователей 1C:ITIL и «Итилиум» на 1С:Itilium планируется предусмотреть перенос исторических данных. Конвертер по переносу данных и инструкция будут включены в поставку 1С:Itilium.

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«Деснол софт» — разработчик и интегратор автоматизированных систем для производства и бизнеса. В 80+ регионах России, а также Казахстане, Белоруссии и странах Европы используют системы, разработанные компанией «Деснол софт»: 1С:ТОИР для управление ремонтами и обслуживанием оборудования, 1С:RCM для управления надежностью, Service Desk «Итилиум» для управления ИТ-услугами.