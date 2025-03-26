ЛТА Лацерта АСУ ТП

SCADA «Лацерта» — программная платформа, предназначенная для создания систем автоматизации и диспетчеризации производственных и технологических процессов. Она применяется в различных отраслях, включая объекты критической информационной инфраструктуры. Платформа предназначена для обслуживания крупных проектов автоматизации с высокими требования к надёжности, резервирования и отказоустойчивости.