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ЛТА Лацерта АСУ ТП

SCADA «Лацерта» — программная платформа, предназначенная для создания систем автоматизации и диспетчеризации производственных и технологических процессов. Она применяется в различных отраслях, включая объекты критической информационной инфраструктуры. Платформа предназначена для обслуживания крупных проектов автоматизации с высокими требования к надёжности, резервирования и отказоустойчивости.


26.03.2025 Платформа SCADA «Лацерта» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 2
28.06.2023 Выходец из «Росатома» с коллегами создал АСУ ТП на замену ПО Siemens и Schneider Electric 5

Публикаций - 2, упоминаний - 7

ЛТА Лацерта АСУ ТП и организации, системы, технологии, персоны:

ЛТА - Лаборатория технологий автоматизации 2 2
Siemens AG - Siemens Group 2597 1
Монитор Электрик 11 1
AdAstra - АдАстра 15 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 403 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14670 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4718 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6236 1
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