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ЛТА Лацерта АСУ ТП
SCADA «Лацерта» — программная платформа, предназначенная для создания систем автоматизации и диспетчеризации производственных и технологических процессов. Она применяется в различных отраслях, включая объекты критической информационной инфраструктуры. Платформа предназначена для обслуживания крупных проектов автоматизации с высокими требования к надёжности, резервирования и отказоустойчивости.
|26.03.2025
|Платформа SCADA «Лацерта» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 2
|28.06.2023
|Выходец из «Росатома» с коллегами создал АСУ ТП на замену ПО Siemens и Schneider Electric 5
ЛТА Лацерта АСУ ТП и организации, системы, технологии, персоны:
|Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 1
|Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
|РЖД - Российские железные дороги 1926 1
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 722 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1295 1
|Тимченко Александр 13 1
|Подольный Вадим 8 1
|Зайцев Александр 21 1
|Тихонов Дмитрий 2 1
|Рухадзе Константин 1 1
|Шелудько Сергей 1 1
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