«Рексофт» и ИНИУС стали партнерами в сфере промышленных тренажерных комплексов

«Рексофт» (Reksoft), независимый российский разработчик цифровых решений, и компания ИНИУС, работающая в области информационных технологий производственного направления, сообщили о подписании партнерского соглашения. От группы «Рексофт» за партнерство отвечает центр развития технологий АСУТП и цифровизации производства, сформированный на базе специалистов Schneider Electric, Siemens, Aveva и др. Приоритетным направлением сотрудничества станет совместная работа в сфере импортозамещения специализированных тренажерных комплексов для крупных производственных объектов.

ИНИУС является отечественным разработчиком компьютерных тренажерных комплексов (КТК) для персонала систем управления технологическими процессами предприятий химии, нефтехимии, нефтепереработки и т.п. КТК создаются и внедряются на основе платформы моделирования УТК 6.5 (Универсальный тренажерный комплекс). Он представляет собой комплекс программных и аппаратных средств, который позволяет отработать навыки действий в нештатных и аварийных ситуациях, отработать полный цикл процессов пуска, нормального функционирования, плановой и аварийной остановки на основе максимально приближенных к реальным условиям высокоточных динамических математических моделей технологических процессов. Система моделирования и разработки тренажерных комплексов УТК производства ИНИУС зарегистрирована в Едином реестре российских программ. Текущая версия УТК 6.5 применяется с 2017 г.

«В рамках создания или доработки систем АСУТП на любых крупных предприятиях в обязательном порядке заказчику поставляется соответствующий тренажер, позволяющий без рисков для персонала и производства обучить сотрудников всем процессам, как штанным, так и внештатным. Также создание высокоточных тренажерных комплексов часто является самостоятельным востребованным проектом у предприятий. В нашем партнерстве инженеры центра развития технологий АСУТП «Рексофт консалтинг» будут разрабатывать для заказчиков кастомизированные высокоточные тренажерные комплексы на базе платформы ИНИУС, а затем оказывать сервис по их технической поддержке», – сказала Ольга Макова, операционный директор центра развития технологий АСУТП и цифровизации производства «Рексофт консалтинг».

«В связи с уходом западных вендоров перед многими предприятиями встала задача замещения существующих тренажеров. Для их замены на российские аналоги крайне важна как сама качественная платформа и команда высококвалифицированных специалистов, которые есть у ИНИУС, так и наличие глубокой отраслевой экспертизы у инженеров ИТ-партнера, которые понимают весь производственный цикл. У центра развития технологий АСУТП «Рексофт Консалтинг» такая экспертиза есть за счет сильной команды, собранной из российских сотрудников вендоров, покинувших страну. Кроме того, мы видим в коллегах из Группы «Рексофт» серьезный сейлз-ресурс, который поможет дальнейшему укреплению наших позиций в сегменте промышленных тренажеров», – сказал Евгений Гильман, генеральный директор ИНИУС.

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«Качественный тренажерный комплекс – это обязательная часть производственного процесса любого крупного предприятия. Его наличие прописано в нормативной базе и контролируется «Ростехнадзором». Это важный элемент безопасности предприятия. Наша задача совместно с коллегами из ИНИУС – помочь промышленным предприятиям, особенно тем, кто входит в объекты КИИ, работать на нужном уровне, сохраняя и улучшая функционал своих тренажерных комплексов», – отметил Денис Фролагин, директор центра развития технологий АСУТП и цифровизации производства «Рексофт консалтинг».

Основным направлением сотрудничества компаний станет совместная работа в интересах крупных промышленных предприятий в сегментах добычи, нефтепереработки, нефтегазохимии, химии, цветной и черной металлургии, а также предприятий, относящихся к объектам критической инфраструктуры, таким как транспортные узлы, спортивные объекты и пр.